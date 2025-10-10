Cà Mau dự chi hơn 942 tỷ đồng triển khai dạy 2 buổi/ngày và bán trú

Ngày 10/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau đã có đề án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bán trú đối với cấp mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn.

Qua thống kê, toàn tỉnh có 196 trường mầm non, 324 trường tiểu học, 174 trường trung học cơ sở (THCS), 52 trường trung học phổ thông (THPT), với khoảng 383.000 học sinh.

Học sinh một trường tiểu học ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, ngành Giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số, dạy học tích hợp, giáo dục toàn diện, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, bán trú là nền tảng cần thiết giúp học sinh tiếp cận chương trình mới một cách đầy đủ, có chiều sâu và phát triển năng lực một cách toàn diện.

Cùng với đó là nhu cầu xã hội và phụ huynh học sinh ngày càng cao đối với việc bán trú, nhất là tại khu vực đông dân cư, vùng đi lại khó khăn rất mong muốn con em được ở bán trú tại trường, đảm bảo an toàn, thuận tiện đưa đón, giảm gánh nặng chăm sóc.

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau xác định, việc xây dựng, triển khai đề án là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển giáo dục của tỉnh và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong tình hình mới.

Để triển khai đề án, tỉnh phải đầu tư xây dựng thêm cho cấp mầm non, tiểu học 490 phòng học, phòng ngủ và 212 bếp ăn, kho bếp; xây dựng bổ sung 981 phòng học cho cấp THCS, THPT. Đồng thời, mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho các cấp học.

Tỉnh cũng cần tuyển khoảng 800 giáo viên, nhân viên cấp mầm non; hơn 1.170 giáo viên, nhân viên cấp tiểu học; hơn 900 giáo viên cấp THCS, THPT.

Theo dự toán của tỉnh Cà Mau, tổng kinh phí để thực hiện đề án là hơn 942,6 tỷ đồng.

Mục tiêu của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đặt ra đến năm học 2026-2027 có 100% cấp mầm non dạy 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú. Đến năm học 2026-2027, cấp tiểu học 100% dạy 2 buổi/ngày và đến năm 2028-2029 là cấp THCS, THPT.

UBND tỉnh Cà Mau đã giao Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra trường hợp buông lỏng quản lý, làm chậm tiến độ thực hiện, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng đề án để trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm.