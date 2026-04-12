Bộ Giáo dục yêu cầu giảng viên phải trung thực, minh bạch trong giảng dạy

Ngày 12/4, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 26/2026 quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học.

Thông tư áp dụng đối với toàn bộ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập, bao gồm giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp.

Giảng viên đại học ở TPHCM (Ảnh: Sơn Phạm).

Theo quy định, chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học được cấu thành bởi các nhóm tiêu chuẩn chính gồm: tiêu chuẩn về đạo đức; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong đó, tiêu chuẩn đạo đức là một trong những nội dung cốt lõi áp dụng đối với đội ngũ giảng viên.

Cụ thể, giảng viên phải giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo; xây dựng tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.

Đồng thời, cần thể hiện sự nhân ái, bao dung, đối xử công bằng, đúng mực với người học; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thông tư yêu cầu giảng viên phải tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc; bảo đảm sự công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học.

Về hoạt động chuyên môn, giảng viên phải tuân thủ các quy định về đạo đức học thuật, bảo đảm liêm chính khoa học; thực hiện trung thực, minh bạch trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn khác.

Giảng viên có trách nhiệm thực hiện đúng quy tắc ứng xử của nhà giáo; tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh tiêu chuẩn đạo đức, giảng viên đại học phải đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, tối thiểu có bằng thạc sĩ phù hợp với ngành giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp.

Giảng viên cũng cần có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông tư cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của từng chức danh giảng viên, trong đó bao gồm giảng dạy, hướng dẫn học tập, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo.