Thêm một trường đại học đào tạo Pickleball hệ chính quy

Ngày 12/4, Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM chính thức khai mạc kỳ thi tuyển sinh năng khiếu đại học chính quy đợt 1 năm 2026.

Năm nay, kỳ thi ghi nhận hơn 4.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng mạnh so với khoảng 2.500 thí sinh của năm 2025.

Thí sinh dự thi năng khiếu vào Trường Đại học Thể dục Thể thao ngày 12/4 (Ảnh: Công Quân).

Theo Hội đồng tuyển sinh, thí sinh tham gia xét tuyển vào 4 ngành đào tạo gồm: Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học thể dục thể thao.

Kỳ thi năm nay có nội dung đa dạng với nhiều môn năng khiếu như điền kinh, bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, vật - Judo, bắn súng…

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên, trường mở thêm 3 chuyên ngành mới gồm Golf, Pickleball và Fitness-Gym nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, bắt kịp xu hướng phát triển của ngành thể dục thể thao hiện đại.

Công tác tổ chức kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ các điểm thi tương ứng từng nội dung. Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, y tế cũng được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng và hiệu quả.

Ông Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM, cho biết năm 2026, trường tuyển sinh 1.300 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 345 chỉ tiêu hệ vừa học vừa làm.

Hệ vừa học vừa làm có chương trình đào tạo và bằng cấp tương đương hệ chính quy, tạo thêm cơ hội học tập linh hoạt cho người học.

Số thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM năm 2026 tăng mạnh so với năm 2025 (Ảnh: Công Quân).

Theo kế hoạch, hệ vừa học vừa làm của trường nhận hồ sơ đến hết ngày 11/5/2026 và dự kiến tổ chức thi năng khiếu vào ngày 22/8.

Trước đó, Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng cũng chính thức đào tạo chuyên ngành Pickleball từ năm học 2025-2026.