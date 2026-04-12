Hà Nội dự kiến áp dụng chính sách đặc biệt hỗ trợ học sinh học nghề

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội, đối tượng được hưởng chính sách là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thường trú tại Hà Nội theo học trình độ trung cấp, cao đẳng và học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp thường trú tại Hà Nội học liên thông lên trình độ cao đẳng được tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2030.

Mức hỗ trợ là 50% học phí theo trần quy định của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Thời gian hỗ trợ là 2 năm với hệ trung cấp, 3 năm với hệ cao đẳng và 1 năm với trường hợp liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

Kinh phí hỗ trợ không quá 10 tháng mỗi năm học và mỗi người chỉ được hưởng một lần theo chính sách này. Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.000 tỷ đồng.

Một trong những lý do chính khiến Hà Nội phải xây dựng chính sách này là tỷ lệ học sinh đi học nghề sau THPT còn thấp, dù có xu hướng tăng.

Theo đó, năm học 2025-2026, trong số hơn 118.000 học sinh tốt nghiệp THPT, chỉ có 19.120 học sinh học nghề, bao gồm 16.930 học sinh học cao đẳng và 2.190 học sinh học trung cấp

Con số này chỉ đạt 16,12%, cách xa mục tiêu mà Hà Nội đặt ra cho năm 2025 là 40-45% học sinh sau tốt nghiệp THPT đi học nghề.

Dự thảo cũng đưa ra lộ trình tăng tỷ lệ học sinh học nghề sau THPT như sau: 22% cho năm 2026-2027, 28% cho năm 2027-2028, 35% cho năm 2028-2029, 42% cho năm 2029-2030 và 50% cho năm 2030-2031.

Theo UBND Thành phố, việc ban hành Nghị quyết không chỉ nhằm tăng tỷ lệ phân luồng mà còn hướng tới nhiều mục tiêu dài hạn.

Việc thu hút học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố có ý nghĩa lớn đến phát triển nhân lực Thủ đô, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này cũng giúp giảm áp lực đầu vào đối với các trường đại học, tiết kiệm thời gian, chi phí học tập do thời gian đào tạo ngắn (từ 2 đến 3 năm). Học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tham gia ngay vào thị trường lao động hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn.