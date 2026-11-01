Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học thu học phí theo tháng

Thông tin được đưa ra trong văn bản số 7526/BGDĐT-KHTC, ngày 26/10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát, chấn chỉnh việc xác định và thu học phí năm học 2026-2027 theo đúng quy định.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học phải rà soát mức học phí trong năm học 2026-2027 của từng ngành, chương trình đào tạo, nhất là những chương trình có mức thu cao hoặc tăng mạnh so với năm trước.

Việc xác định, điều chỉnh học phí của các cơ sở giáo dục phải theo nguyên tắc và quy định của pháp luật, hạn chế tăng học phí đột ngột, bảo đảm phù hợp với chi phí đào tạo và khả năng chi trả của người học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu học phí được thu định kỳ hằng tháng, tối đa 10 tháng/năm (Ảnh minh họa: Duy Thành).

Đối với các ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, cơ sở giáo dục đại học rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu học phí được thu định kỳ hằng tháng, tối đa 10 tháng/năm. Nhà trường chỉ được thu gộp theo học kỳ hoặc cả năm nếu người học tự nguyện.

Đối với đào tạo theo tín chỉ, tổng học phí toàn khóa không được vượt mức quy định nếu thu theo năm học.

Việc tăng học phí phải được các trường công khai lộ trình cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học trước khi xét tuyển.

Các trường phải công khai, minh bạch mức thu, thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí; không tự ý điều chỉnh hoặc đặt ra các khoản thu trái quy định. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các khoản thu không đúng quy định.