Hơn 50 trường đại học sử dụng TOEFL iBT trong tuyển sinh năm 2026

Phổ điểm TOEFL iBT được quy đổi rộng, trải từ 30 đến 120

Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 50 trường đại học trên cả nước sử dụng TOEFL iBT trong tuyển sinh. Nhiều trường đã công bố bảng quy đổi sang thang điểm 10 môn Tiếng Anh, với phổ điểm trải rộng từ khoảng 30 đến 120, tương ứng với nhiều mức quy đổi khác nhau.

Bên cạnh thang điểm truyền thống 120 điểm, năm nay một số trường bắt đầu áp dụng thang điểm TOEFL iBT 1-6 mới ứng với khung năng lực ngoại ngữ châu Âu (CEFR) như Học viện Tài chính, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Danh sách các trường Đại học quy đổi điểm TOEFL trong năm 2026 và các mức điểm quy đổi:

Dùng cộng điểm ưu tiên

Bên cạnh việc quy đổi sang thang điểm 10, nhiều cơ sở đào tạo còn đưa TOEFL iBT vào nhóm tiêu chí cộng điểm trong xét tuyển. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mức cộng dao động từ 0,1 đến 0,5 điểm tùy theo kết quả bài thi. Trong khi đó, Trường Đại học Đông Á áp dụng mức cộng cao hơn, có thể lên tới 1,5 điểm.

Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cộng tối đa 2 điểm, còn Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM cho phép cộng tới 5 điểm trong phương thức xét tuyển tổng hợp.

Ngoài ra, một số đơn vị như Học viện Tòa án hay Trường Đại học Luật TPHCM triển khai cơ chế cộng điểm theo thang chi tiết, tương ứng trực tiếp với từng mức điểm TOEFL iBT mà thí sinh đạt được.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, thí sinh không được sử dụng cùng một chứng chỉ ngoại ngữ cho cả hai mục đích quy đổi điểm và cộng điểm ưu tiên, nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng trong xét tuyển. Đồng thời mức điểm cộng chỉ được tối đa 3 điểm. Do đó, sắp tới một số trường có thể thay đổi mức quy đổi điểm cộng.

Mở rộng cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế

Việc ngày càng nhiều trường đại học đưa TOEFL iBT vào phương án tuyển sinh không chỉ xuất phát từ yêu cầu đánh giá đầu vào, mà còn phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Theo Báo cáo chỉ số năng lực tiếng Anh của ETS năm 2026, có tới 95% nhà tuyển dụng tại Việt Nam cho rằng tầm quan trọng của tiếng Anh đã gia tăng so với 5 năm trước. Đồng thời, 92% tổ chức cho biết đang sử dụng hoặc cân nhắc sử dụng các bài kiểm tra chuẩn hóa, trong khi 99% công cụ trí tuệ nhân tạo hiện nay yêu cầu vận hành bằng tiếng Anh.

Trong bối cảnh đó, TOEFL iBT - với định hướng đánh giá năng lực học thuật toàn diện - không chỉ giúp thí sinh tối ưu điểm số trong xét tuyển đại học, mà còn đóng vai trò như một “chuẩn năng lực” phục vụ học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Chứng chỉ này hiện được chấp nhận rộng rãi tại hàng nghìn cơ sở giáo dục trên toàn cầu, đồng thời là căn cứ quan trọng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong học thuật và nghiên cứu.

Nhằm giúp thí sinh làm quen với bài thi TOEFL iBT, nhiều chương trình trải nghiệm như TOEFL Trial Day được triển khai. Tham gia chương trình, thí sinh có thể tiếp cận định dạng bài thi chuẩn quốc tế, đánh giá năng lực hiện tại và nhận ưu đãi lệ phí khi đăng ký thi chính thức.