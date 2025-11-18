Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới 2025

Tại buổi bế giảng, ông Nguyễn Lương Xuân Bảo, cán bộ Trung tâm chính trị phường Phú Nhuận, báo cáo tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2025.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Theo đó, nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục lý luận chính trị 6 tháng cuối năm, Trung tâm chính trị phường Phú Nhuận phối hợp Ban Xây dựng Đảng tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho Đảng viên mới. Lớp bồi dưỡng được triển khai từ ngày 09/10 đến 30/10 với 94 học viên, đảm bảo 100% tham dự và dự kiểm tra cuối khóa.

Lớp học có 17 buổi, bao gồm học lý thuyết, thảo luận, hệ thống, giải đáp, học thực tế và kiểm tra. Học viên có độ tuổi từ 18 đến trên 46, trình độ chuyên môn đa số từ cao đẳng, đại học trở lên.

Học viên được trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Chương trình gồm 10 bài theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Học viên học trên lớp, tự nghiên cứu, thảo luận, đi thực tế và làm kiểm tra viết cuối khóa. Kết quả là 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 3 học viên đạt loại giỏi, 42 học viên loại khá, 49 người đạt loại trung bình.

“Qua khóa đào tạo, chúng tôi đánh giá học viên nghiêm túc, chấp hành nội quy, có ý thức nghiên cứu thêm và gắn kiến thức lý luận với nhiệm vụ công tác. Bài kiểm tra và chuyến thực tế tại Núi Minh Đạm cho thấy học viên đã được củng cố nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. Công tác tổ chức lớp học chặt chẽ, giảng viên áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, giúp nâng cao chất lượng tiếp thu”, ông Nguyễn Lương Xuân Bảo thông tin.

Ông Nguyễn Lương Xuân Bảo, cán bộ Trung tâm chính trị phường Phú Nhuận trình bày báo cáo tại lễ bế giảng (Ảnh: Nguyễn Vy).

Đại diện lớp học, ông Trần Văn Hinh (Chi bộ VP đại diện miền Nam báo Dân trí), chia sẻ với phương pháp giảng dạy tận tâm, tích cực, các thầy cô đã biến những bài giảng tưởng chừng khô khan, khó hiểu thành những ví dụ thực tế khiến học viên vừa dễ tiếp thu, vừa nhớ lâu để áp dụng vào thực tế tại chi bộ cơ sở của mình.

Bên cạnh đó, khóa học không chỉ dừng lại ở các bài học lý thuyết trên lớp, mà các học viên còn có dịp được tham quan thực tế tại Khu di tích Lịch sử Núi Minh Đạm, phường Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, giúp cho học viên nâng cao lòng yêu nước và tự hào với truyền thống đấu tranh anh dũng của các anh hùng dân tộc.

Trung tâm chính trị phường Phú Nhuận khen thưởng 3 học viên đạt loại giỏi của khoá học (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Là những Đảng viên mới, chúng tôi xin hứa luôn phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để làm được điều đó, bản thân tôi và các bạn học viên thấy cần phải ra sức cố gắng học tập và rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành và của đơn vị.

Ngoài ra, phải luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên, luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; vận dụng những kiến thức đã học nhằm phục vụ công tác ngày một tốt hơn”, ông Trần Văn Hinh bày tỏ.