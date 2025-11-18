“Bắt sóng” nghề nghiệp thời AI để không bị đào thải

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên mà công nghệ, biến đổi khí hậu và thay đổi kinh tế định hình lại bản đồ việc làm.

Theo Báo cáo Tương lai Việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến năm 2030, thị trường lao động toàn cầu sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn lao: 170 triệu việc làm mới được tạo ra, nhưng cũng có 92 triệu vị trí bị thay thế, dẫn đến tăng trưởng ròng 78 triệu việc làm.

Những con số này không chỉ phản ánh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, mà còn nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc nâng cao kỹ năng để không bị đào thải.

Tại Việt Nam, xu hướng này càng rõ nét khi kinh tế số dự kiến chiếm 30% GDP vào năm 2030, mở ra hàng triệu cơ hội nhưng cũng đòi hỏi lực lượng lao động phải thích ứng nhanh chóng.

Trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam, từ các dây chuyền sản xuất tự động hóa đến trợ lý ảo hỗ trợ phân tích dữ liệu, AI không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn định hình lại bản chất công việc.

Nhiều vị trí lặp đi lặp lại, như nhập liệu hay phân loại tài liệu cơ bản, đang dần biến mất, nhường chỗ cho những vai trò đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy chiến lược như lập trình viên chuyên về học máy, chuyên gia phân tích dữ liệu lớn, giúp con người tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi sự đồng cảm và sáng tạo mà máy móc chưa thể thay thế.

Trong bức tranh mới mẻ ấy, doanh nghiệp cũng thay đổi tiêu chí lựa chọn nhân sự. Không còn dừng lại ở chuyên môn và kỹ năng cơ bản, các nhà tuyển dụng ngày càng ưu tiên những ứng viên biết khai thác công cụ AI để nâng cao năng suất. Người lao động nào không cập nhật kỹ năng mới, thiếu tư duy công nghệ, sẽ dễ dàng bị "bỏ lại phía sau".

Điều này không chỉ là thách thức với những người sắp bước vào thị trường lao động mà còn là bài toán nan giải cho học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường.

Họ cần được trang bị không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn là kỹ năng thực tiễn để đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng. Các đơn vị đào tạo nghề nghiệp cũng phải điều chỉnh chương trình học, tích hợp AI để giúp người học bắt kịp nhịp độ công nghệ thời đại mới.

Vậy làm thế nào để kết nối hiệu quả giữa "cung" và "cầu" - giữa người học và doanh nghiệp trong thời đại AI? Trong chương trình học, yếu tố AI nên được tích hợp ra sao để không chỉ là lý thuyết suông mà trở thành công cụ thực tế? Người học cần được rèn luyện cách tư duy và sáng tạo cùng AI như thế nào, để biến công nghệ thành đồng minh thay vì đối thủ?

Những câu hỏi này đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt khi AI ngày càng trở thành yếu tố quyết định sự thành bại trong sự nghiệp.

Để giải đáp những băn khoăn ấy, báo Dân trí phối hợp cùng FPT Academy International - đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic - tổ chức tọa đàm đặc biệt với chủ đề "Bắt sóng nghề nghiệp thời AI: Làm gì để không bị đào thải?".

Chương trình sẽ mang đến cái nhìn thực tế từ các chuyên gia, giúp người tham gia nắm bắt xu hướng và chuẩn bị chiến lược thích ứng.

Tọa đàm có sự tham dự của hai chuyên gia khách mời là cô Nguyễn Phương Anh, Phó Giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT (FPT Academy International), Tập đoàn FPT, với kinh nghiệm phong phú trong việc xây dựng chương trình đào tạo tích hợp công nghệ; anh Nguyễn Bảo Long, Trưởng phòng Phát triển cộng đồng và quan hệ đối tác tại Công ty cổ phần TopCV Việt Nam, người am hiểu sâu sắc về thị trường tuyển dụng.

Qua những chia sẻ chân thực, tọa đàm hứa hẹn sẽ cung cấp giải pháp thiết thực, từ việc cập nhật kỹ năng cá nhân đến cách doanh nghiệp và giáo dục hợp tác chặt chẽ hơn, giúp mỗi cá nhân tự tin hơn trên hành trình nghề nghiệp tương lai trong thời đại số.

Tọa đàm phát trực tiếp trên báo Dân trí lúc 10h ngày 19/11. Độc giả gửi câu hỏi về tọa đàm theo form dưới đây.