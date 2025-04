Áp lực SV năm cuối (kỳ 1): Cơn đau đầu mang tên "CV trắng"

Viết CV - Nỗi ám ảnh của sinh viên năm cuối

Phan Thanh Lộc, sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, tự tin chuẩn bị hành trang xin việc với một bản hồ sơ "đẹp".

Hơn một năm làm cộng tác viên dịch thuật, nhiều kinh nghiệm làm gia sư tại một trung tâm tiếng Anh, hoạt động phong trào Đoàn sôi nổi và sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, Lộc dễ dàng có được một bản CV (sơ yếu lí lịch) khá ấn tượng với nhà tuyển dụng và nhanh chóng tìm được công việc dù chưa ra trường.

Tuy nhiên không phải sinh viên nào cũng có được bản xin việc nhiều nội dung như của Lộc, nhiều sinh viên khác lại rơi vào cảnh bối rối khi đối diện với bản "CV trắng" - một bản sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc gần như không có nội dung nổi bật, vì không biết điền gì vào mục kinh nghiệm làm việc, thành tích học tập.

Sinh viên hoang mang khi không có gì để đưa vào CV xin việc (Ảnh minh họa: Pexels)

"Mình chuẩn bị ra trường nên có tham khảo một số CV, thấy các bạn như mình nhưng đã có kinh nghiệm, chứng chỉ liên quan công việc đầy ắp, hoạt động ngoại khóa,... còn của mình chỉ có tên trường, tên chuyên ngành, cảm thấy bản CV của mình kém thuyết phục quá", bạn Lê Trường An, sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin của một trường đại học tại Đà Nẵng thừa nhận.

Dù đã gần ra trường, nhưng Trường An vẫn chưa từng làm thêm công việc nào liên quan đến ngành học, cũng không tham gia các hoạt động, cuộc thi hay câu lạc bộ trong trường.

Khi hỏi về lý do, bạn ngại ngùng cho biết: "Một phần do lịch học, nhưng phần lớn là do mình ngại va chạm và lười tham gia hoạt động ở trường. Mình thích chơi game với anh em trong khu trọ hơn".

Chị Nguyễn Thị Dương Thùy, Trưởng phòng nhân sự của một công ty, chia sẻ: "Nhiều sinh viên vẫn giữ quan niệm rằng chỉ cần học tàm tạm, có bằng tốt nghiệp là dễ dàng xin việc.

Điều này khiến họ bỏ qua việc trau dồi kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc thực tế. Vậy nên khi đi xin việc, các em rất dễ bị từ chối ngay từ vòng sơ loại vì hồ sơ quá mờ nhạt, không thể hiện rõ năng lực, kỹ năng hay bất kỳ đóng góp nào nổi bật".

Làm dày CV từ những trải nghiệm nhỏ nhất

Bạn Vũ Thị Hương Giang, sinh viên năm cuối ngành Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chia sẻ hành trình "cứu" CV của mình: "Năm cuối, mình sắp xếp thời gian đăng ký một số khóa học online, tìm các công việc liên quan tới định hướng sau ra trường để làm cộng tác viên, tham gia các dự án do nhóm hoặc cá nhân tổ chức.

Không có kinh nghiệm chính thức, mình cố gắng tạo ra cơ hội học hỏi từ những việc nhỏ nhất".

Hương Giang (đứng thứ 4 nhìn từ bên trái ảnh) cùng nhóm bạn của mình tham gia tổ chức sự kiện (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, có những sinh viên không chờ đến khi thực tập tốt nghiệp mới bắt đầu va chạm mà luôn coi mỗi năm đại học là một chặng đường rèn luyện. Ngay từ năm thứ nhất đã tham gia câu lạc bộ của trường, làm thêm các công việc liên quan đến ngành nghề. Từ đó, các bạn học được rất nhiều về cách làm việc thực tế và tích lũy được các kinh nghiệm khi ra trường.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, chị Dương Thùy cho biết: "Chúng tôi không đặt nặng chuyện sinh viên phải có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu, nhưng nếu CV thể hiện được sự chủ động, từng tham gia dự án, làm thêm, hay chí ít là có tư duy học hỏi và kỹ năng mềm tốt thì chắc chắn sẽ được ưu tiên hơn".

Không ít sinh viên nghĩ rằng nhà tuyển dụng luôn yêu cầu kinh nghiệm làm việc dày dặn, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Theo chị Thùy, điều họ tìm kiếm ở sinh viên mới tốt nghiệp không phải là bảng thống kê các thành tích dài dằng dặc, mà là thái độ cầu thị, khả năng thích nghi và tiềm năng phát triển.

Gợi ý xây dựng CV ấn tượng khi chưa có kinh nghiệm

Đối mặt với áp lực xin việc khi sắp tốt nghiệp, nhiều sinh viên năm cuối bối rối không biết bắt đầu từ đâu để hoàn thiện một bản CV chỉn chu. Bạn Dương Hồng Ngọc, sinh viên năm cuối ngành Marketing - Trường Đại học Thương mại, chia sẻ: "Giờ lên mạng có rất nhiều mẫu CV, mình cũng không biết nên chọn mẫu nào hay viết sao cho hợp lý để hồ sơ không bị mờ nhạt".

Theo chị Phí Thanh Thủy, Leader team Media Công ty TNHH Anie Beauty Global: "Các bạn nên chọn một mẫu CV đơn giản và dễ đọc. Trình bày rõ ràng, mạch lạc, quan trọng là không nói quá, nói sai sự thật.

Một bản CV ngắn gọn, 1 trang A4, phù hợp với tính chất công việc, tập trung vào năng lực cá nhân và tiềm năng phát triển sẽ hấp dẫn hơn một bản CV liệt kê dài dòng nhưng thiếu chiều sâu.

Sinh viên cũng cần chọn lọc những thông tin liên quan đến ngành nghề để đưa vào CV, tránh quá nhiều thông tin, thành tích không liên quan (Ảnh minh họa: Pexels).

Với sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, chị Thủy khuyên nên tận dụng các hoạt động học thuật, bài tập nhóm, đồ án môn học để đưa vào phần kinh nghiệm hoặc dự án trong CV.

Ngoài ra, các bạn có thể tạo điểm nhấn trong CV bằng cách thể hiện tiềm năng phát triển và thái độ học hỏi, hãy tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp để cho thấy sự nghiêm túc của bạn đối với công việc.

Khi CV còn đơn giản, một thư ngỏ chính là cơ hội để bạn thể hiện cá tính và mong muốn làm việc của mình - những điều mà một bản CV ngắn gọn khó có thể truyền tải hết.

"CV trắng không phải là thất bại, nhưng các bạn sinh viên cần hành động sớm trước khi quá muộn. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy, sự chủ động sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thiện CV của mình và tăng tính cạnh tranh trên thị trường lao động", chị Thủy khẳng định.

Vân Anh