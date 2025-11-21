Ấn tượng chung kết Stars Speak 2025

Thí sinh tự tin trình bày phần hùng biện tiếng Anh tại Chung kết Stars Speak 2025 ở Trường Song ngữ Anne Hill (Ảnh: Trường cung cấp).

Sự kiện quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất được chọn từ hàng trăm bài dự thi ở vòng loại trực tuyến, mang đến một đêm thi bùng nổ cảm xúc, nơi mỗi học sinh trở thành “ngôi sao” của chính mình.

Từng thí sinh bước lên sân khấu với sự tự tin, trình bày bài hùng biện bằng tiếng Anh xoay quanh chủ đề nét đẹp văn hóa Việt Nam, ngày Tết Việt Nam, với những món ăn, nước uống thơm ngon, đặc trưng của từng vùng miền, những phong cảnh sông nước hữu tình... Mỗi bài thi đều là một góc nhìn độc đáo, thể hiện tư duy, vốn hiểu biết và khả năng ngôn ngữ của học sinh. Những bài nói bằng tiếng Anh vừa tự tin, vừa chân thành, có lúc lại hồn nhiên… gây ấn tượng với ban giám khảo.

Những phần quà trao tặng thí sinh xuất sắc tại cuộc thi (Ảnh: Trường cung cấp).

“Em cảm thấy bất ngờ khi được xướng tên ở vị trí giải nhất của cuộc thi. Ban đầu em hồi hợp lắm khi phải nói tiếng Anh trước nhiều người”, Quỳnh Thư, học sinh lớp 5 chia sẻ với nụ cười rạng rỡ sau khi giành chiến thắng cuộc thi. Các giám khảo bao gồm đội ngũ giáo viên Việt Nam, giáo viên bản ngữ và chuyên gia giáo dục, đánh giá cao nội dung sáng tạo, phát âm chuẩn và phong thái tự nhiên của các thí sinh.

Kết thúc phần thi đầy cảm xúc, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cao nhất cho những cá nhân thể hiện xuất sắc Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh - Stars Speak 2025. Không chỉ có giải nhất, nhì, ba, khuyến khích mà còn có giải phụ như giải Nuvi Idol hùng biện, giải vòng loại,... cũng được trao, tạo nên không khí phấn khởi và tràn đầy niềm vui.

Ban giám khảo gồm giáo viên Việt Nam, giáo viên bản ngữ và chuyên gia giáo dục theo dõi, đánh giá phần thi của các thí sinh (Ảnh: Trường cung cấp).

Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh “Stars Speak 2025” là sân chơi ngoại ngữ bổ ích, minh chứng cho triết lý giáo dục toàn diện mà Hệ thống Trường Anne Hill theo đuổi: Giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng giao tiếp và tự tin hòa nhập với môi trường quốc tế.

Ban tổ chức đã trao các giải thưởng cho những cá nhân thể hiện xuất sắc tại chung kết Stars Speak 2025 (Ảnh: Trường cung cấp).

