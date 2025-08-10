8 điều thú vị về tiếng Anh

Dưới đây là 7 điều thú vị khác:

Câu "pangram" là một câu chứa đủ mọi chữ cái trong bảng chữ cái của một ngôn ngữ. Ví dụ: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" (tạm dịch: Chú cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua con chó lười) là một câu "pangram" sử dụng đầy đủ các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Từ dài nhất trong tiếng Anh là từ "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", đây là tên một bệnh phổi do hít phải tro, bụi.

“I” là từ ngắn nhất, lâu đời nhất và được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh. Những nghiên cứu đối với các bản thảo có từ thời trung cổ cho thấy rằng “I”, “we”, “two” và “three” là những từ cổ nhất trong tiếng Anh. Trong số các từ này, “I” còn là từ được dùng thường xuyên nhất trong giao tiếp tiếng Anh.

Cứ 2 giờ lại có một từ mới trong tiếng Anh được sinh ra. Mỗi năm, ước tính có hơn 4.000 từ mới được tạo ra. Dù vậy, chỉ có khoảng 1.000 từ mới được đưa vào các cuốn từ điển tiếng Anh bởi có tần suất sử dụng cao.

Những từ được nói ra nhưng không mang nhiều ý nghĩa, chủ yếu dùng để lấp khoảng trống trong lúc người nói đang suy nghĩ, tìm từ để nói tiếp, những từ này được gọi là "crutch words". Từ đệm vô nghĩa thường gặp nhất trong ngôn ngữ nói của tiếng Anh là từ “like”.

“Swims” vẫn là “swims” khi lật ngược từ này từ trên xuống dưới. Hiện tượng này trong ngôn ngữ được gọi là "ambigram".

Tiếng Anh là ngôn ngữ của ngành hàng không. Tất cả phi công, bất kể quốc tịch, đều phải sử dụng tiếng Anh khi liên lạc trong quá trình bay.