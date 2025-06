5 lưu ý đặc biệt để không bị điểm liệt bài thi trắc nghiệm

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý 5 điểm đặc biệt đối với bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, thí sinh cần điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Đồng thời, thí sinh phải điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Phần số báo danh, thí sinh phải ghi đủ và tô đủ phần số, kể cả các số 0 ở phía trước.

Trên toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh chỉ được tô bằng bút chì đen. Trường hợp tô nhầm hoặc cần thay đổi câu trả lời, thí sinh phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi mới tô vào ô mới.

Khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số trang, đủ số câu hỏi như đã ghi trong đề, đồng thời tất cả các trang đều ghi cùng 1 mã đề.

Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý không nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi được nộp bài theo quy định, thí sinh nhớ ký tên vào hai phiếu thu bài thi.

Những thí sinh chỉ dự thi môn thứ hai trong ca thi tự chọn, thí sinh cần có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Học sinh THPT tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

14h chiều nay, 25/6, hơn 1,1 triệu thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Thời gian thi chính thức là 2 ngày 26-27/6.

Đây là năm đầu tiên, kỳ thi diễn ra song song hai nội dung chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, 1.137.183 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình GDPT 2018 và 24.951 thí sinh theo chương trình GDPT 2006.

Đây cũng là kỳ thi có số thí sinh cao kỷ lục, tăng khoảng 95.000 thí sinh so với năm 2024. Số điểm thi năm nay là 2.493 điểm, tăng 170 điểm so với năm 2024. Số phòng thi là hơn 50.000, tăng khoảng 5.000 so với năm 2024.

Dự kiến khoảng 200.000 nhân sự sẽ được điều động tham gia công tác tổ chức thi như cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực…