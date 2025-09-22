4 nam sinh 3 lần đoạt giải về trí tuệ nhân tạo

4 nam sinh gồm: Trần Thuận Hiếu, Phạm Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Đăng Tùng Lâm và Trần Chí Anh, đều học sinh lớp 12 chuyên tin, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Vượt qua hơn 30 đội thi, từ vòng sơ loại đến chung kết, các em vừa đoạt ngôi vô địch cuộc thi trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 (VAIC 2025).

Đây là lần thứ 3 nhóm các em đoạt giải liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước đó, nhóm đã đoạt hai giải Bạc tại kỳ thi Olympic tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V năm 2024 và kỳ thi liên quan đến trí tuệ nhân tạo do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Chính việc tham gia các cuộc thi thường xuyên, các em có kiến thức nền khá vững nên không quá khó khăn khi đến với cuộc thi trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025.

Nhóm 4 nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đoạt cúp vô địch cuộc thi trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 (Ảnh: Mỹ Hà).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, em Trần Thuận Hiếu - thành viên nhóm cho biết - để chuẩn bị cho kỳ thi, các em phải học trong vòng khoảng 2 tháng, với tất cả các chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Ở câu hỏi thứ hai liên quan đến việc xác định về đạo văn, nhóm cho biết, các em đã thử rất nhiều và cho ra kết quả chính xác.

“Đây là kỳ thi đồng đội nên ngay từ đầu chúng em chia nhỏ việc cho các thành viên. Chẳng hạn Chi Anh chỉ tập trung học lý thuyết, Thuận Hiếu xử lý ngôn ngữ và Đăng Huy và Tùng Lâm sẽ học về xử lý hình ảnh tế bào ung thư.

Chỉ trong một ngày, với đề thi bất ngờ và phải phối hợp lẫn nhau nên các em phải phối hợp nhóm rất tốt mới hoàn thành được”, Thuận Hiếu nói.

Theo Ban tổ chức, điểm đặc biệt của kỳ thi là việc thiết kế đề xoay quanh các bài toán thực tiễn, sử dụng dữ liệu thật, từ đó khuyến khích học sinh phát triển năng lực tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, và kỹ năng làm việc cùng các mô hình AI hiện đại để giải quyết vấn đề thực tế.

Cuộc thi không yêu cầu học sinh phải là lập trình viên chuyên nghiệp, mà hướng tới khả năng tư duy giải pháp, sáng tạo mô hình, và hợp tác cùng công nghệ, đúng với tinh thần ứng dụng AI trong thời đại mới.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, các em phải lên mạng tìm tài liệu, tham gia các khóa học online về trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Mỹ Hà).

Chia sẻ với chúng tôi, các thành viên của nhóm cho hay, cuộc thi đề cập đến hai vấn đề rất thời sự là ứng dụng AI trong chăm sóc Y tế và dùng AI để phát hiện đạo văn.

Đề tài khá “hot” và khó hơn các cuộc thi khác rất nhiều nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, các em đã vượt qua đối thủ.

Nói về việc phân chia thời gian học tập ra sao khi các em vừa tham gia cuộc thi, vừa phải học tập trên lớp, đại diện nhóm cho biết, các em từng tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt để chuẩn bị cho cuộc thi, các em phải lên mạng tìm tài liệu, tham gia các khóa học online về trí tuệ nhân tạo để bồi đắp kiến thức hoặc hỏi bài từ thầy cô trên lớp..., để có hướng xử lý tốt nhất cho cuộc thi.