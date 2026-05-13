30 nhân viên y tế trường học thấp thỏm vì "vắng tên" tuyển dụng viên chức

Ngày 13/5, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Buôn Ma Thuột kiểm tra, rà soát và giải quyết theo quy định đối với đơn kiến nghị tập thể của nhân viên y tế học đường trên địa bàn, liên quan đến đề nghị được xem xét đưa vào danh sách tiếp nhận viên chức.

UBND phường Buôn Ma Thuột được giao trả lời đơn cho tập thể nhân viên y tế học đường và báo cáo về UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 5.

Các nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột lo lắng khi không có tên trong danh sách tiếp nhận viên chức (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước đó, ngày 11/2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk có công văn gửi các xã, phường trên địa bàn về việc rà soát và đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức, tuyển dụng nhà giáo, nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục công lập. Các địa phương được yêu cầu rà soát lao động hợp đồng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tổng hợp danh sách gửi về sở trước ngày 30/3.

Đến ngày 17/4, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương gửi danh sách đăng ký tiếp nhận vào viên chức, hạn gửi hồ sơ trước ngày 25/4. UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.

"Quá thời hạn nêu trên, nếu UBND các xã, phường chưa gửi báo cáo được hiểu là không có nhu cầu đăng ký tiếp nhận, tuyển dụng viên chức công tác tại địa phương", văn bản của Sở GD&ĐT Đắk Lắk nêu rõ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk xác nhận đã quá thời gian nhận báo cáo đăng ký tiếp nhận viên chức từ các xã, phường nhưng trong danh sách của phường Buôn Ma Thuột gửi đến sở không có nhân viên y tế học đường.

"Nếu phía phường Buôn Ma Thuột bổ sung danh sách đăng ký tiếp nhận viên chức đối với nhân viên y tế trường học, Sở vẫn tiếp nhận để tổng hợp xây dựng kế hoạch triển khai các bước tuyển dụng tiếp theo", vị lãnh đạo thông tin.

Một nữ nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột cho biết chị đã gắn bó với công việc hơn 13 năm, được ký hợp đồng không xác định thời hạn, thu nhập hằng tháng chỉ khoảng 6 triệu đồng. Theo chị, việc được tiếp nhận vào viên chức là mong mỏi suốt nhiều năm qua của đội ngũ y tế học đường.

"Nhiều đồng nghiệp ở các địa phương khác đều được đưa vào danh sách gửi sở để xem xét tiếp nhận viên chức, trong khi 30 nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột lại không có tên, dù điều kiện, tiêu chuẩn tương tự nhau", nữ nhân viên bày tỏ băn khoăn.

Lo ngại quyền lợi bị ảnh hưởng khi đã quá hạn gửi danh sách về Sở GD&ĐT, tập thể nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng mong được xem xét, giải quyết.

Một nữ nhân viên khác cho rằng, chị đã có 12 năm công tác, vừa làm y tế học đường, vừa kiêm nhiệm thủ quỹ của trường với mức lương khoảng 5,8 triệu đồng/tháng. "Tuổi chúng tôi giờ cũng không còn trẻ, chỉ mong được nhận vào viên chức để ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với nghề", người này tâm sự.