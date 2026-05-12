Thầy giáo làm bonsai bất tử, kiếm 10 triệu đồng/tháng từ nghề tay trái

Sau giờ lên lớp, thầy Hoàng Quảng Hảo (47 tuổi, trú tại thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) trở về nhà, lặng lẽ bên góc bàn quen, tỉ mỉ uốn những mầm cây bằng dây nhôm.

Nhiều năm qua, các sản phẩm bonsai (cây cảnh tạo hình) được làm bằng dây nhôm trở thành nghề tay trái, giúp thầy Hảo thỏa niềm đam mê và có thêm thu nhập.

Thầy Hảo làm cây bonsai từ dây nhôm (Ảnh: Tiến Thành).

Thầy Hảo là giáo viên dạy Toán tại Trường THCS Phong Thủy, xã Lệ Thủy. Từ nhỏ thầy đã có niềm đam mê đặc biệt với cây cảnh.

Năm 2020, dịch Covid-19 xảy ra, trong điều kiện phải cách ly ở nhà, thầy Hảo lướt mạng xã hội và bắt gặp hình ảnh những cây bonsai được tạo hình từ dây đồng, dây nhôm. Sự lạ mắt và tinh xảo của sản phẩm khiến thầy tò mò tìm vật liệu làm thử.

“Tôi tận dụng dây nhôm, đồng từ quạt, bơm nước hỏng để mày mò làm thử. Ban đầu, tôi thấy khó lắm vì dây kim khí phế thải thường kém độ dẻo, rất khó uốn, chi tiết nhỏ như cành, lá dễ bị gãy gập hoặc thiếu tự nhiên”, thầy Hảo cho biết.

Với sự quyết tâm và niềm đam mê tìm thấy, thầy Hảo tiếp tục mày mò, tự học thêm qua internet. Với kinh nghiệm đúc rút được, những tác phẩm cây bằng dây nhôm, đồng của thầy Hảo ngày một đẹp hơn.

Tay nghề dần vững, thầy Hảo bỏ tiền mua dây nhôm chuyên dụng đã được xử lý bằng công nghệ sơn tĩnh điện, độ bền cao và nhiều màu sắc về làm cây bonsai, giúp sản phẩm đẹp và tinh tế hơn.

Thầy Hảo còn sáng tạo khi kết hợp dây nhôm với gỗ lũa, đá để tạo nên những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao (Ảnh: Tiến Thành).

Theo thầy Hảo, làm bonsai từ dây nhôm không chỉ cần sự khéo léo mà còn đòi hỏi tính kiên nhẫn và cảm quan thẩm mỹ, người làm cũng phải hiểu về các thế bonsai như trực, thác đổ, phu thê, mẫu tử… để tạo hình hài hòa.

Ban đầu, những sản phẩm của thầy Hảo chỉ để trang trí trong nhà, nhưng khi đăng ảnh lên mạng xã hội, nhiều người bất ngờ trước vẻ đẹp độc đáo của bonsai nhôm và bắt đầu hỏi mua. Thú vui của thầy Hảo dần trở thành công việc mang lại thu nhập.

“Một cây bonsai nhỏ tôi làm trong khoảng 15 phút, giá bán 50.000 đồng. Những cây lớn, có nhiều chi tiết cầu kỳ có thể mất 2-3 ngày để hoàn thiện, có thể bán đến 3,5 triệu đồng”, thầy Hảo chia sẻ.

Ban ngày thầy Hảo lên lớp giảng dạy, buổi tối sau khi hoàn thành việc soạn giáo án, thầy mới ngồi vào bàn làm bonsai. Mỗi tháng thầy Hảo bán ra khoảng 50 sản phẩm, thu về hơn 10 triệu đồng. Vào dịp Tết, khi nhu cầu tăng cao, thầy Hảo còn thuê thêm người phụ giúp những công đoạn đơn giản như cắt dây, xoắn nhánh.

Không chỉ dừng ở những mẫu cơ bản, thầy Hảo còn sáng tạo khi kết hợp dây nhôm với gỗ lũa, đá để tạo nên những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, những vườn bonsai thu nhỏ phù hợp làm quà tặng, đồ trang trí.

Những năm gần đây, sản phẩm của thầy Hảo thường xuyên xuất hiện tại các hội chợ, khu trưng bày cây cảnh, đặc biệt vào dịp Tết. Nhiều khách còn đặt hàng qua mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử. Năm 2025, thầy Hảo bán trên 500 sản phẩm cây bonsai nhôm.

Mặc dù đam mê với cây bonsai bằng nhôm nhưng thầy Hảo vẫn luôn chú trọng vào công việc chính là một giáo viên và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.

Thầy Lê Đình Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Thủy, cho biết thầy Hảo là giáo viên dạy giỏi cấp huyện (cũ) môn Toán, có chuyên môn vững vàng và luôn tận tâm với học sinh. Theo thầy Lý, việc làm bonsai của thầy Hảo không đơn thuần là nghề tay trái, đó còn là cách để cân bằng cuộc sống, tìm lại sự thư thái sau những giờ đứng lớp và không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn ở trường.