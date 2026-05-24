Sau buổi học cuối của lớp 12, nhóm học sinh đến thắp nhang cho bạn đã mất

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động khi một nhóm học sinh lớp 12, sau buổi học cuối cùng của cấp phổ thông, đã cùng nhau đến thắp nhang và tặng quà cho người bạn đã qua đời như một lời chào tạm biệt trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút gần nửa triệu lượt xem và khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Nhóm học sinh lớp 12 đến thắp nhang cho người bạn đã qua đời khiến nhiều người xúc động (Ảnh cắt từ clip: TikTok nhân vật).

Trong đoạn clip, sau khi kết thúc buổi học cuối cấp, nhóm học sinh vẫn còn mặc đồng phục, đến nhà người bạn quá cố để thắp nhang cho bạn, đồng thời thăm hỏi và động viên ba mẹ của bạn.

Có em vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác đã lặng lẽ tiến đến trước bàn thờ di ảnh, đặt món quà nhỏ lên bàn thờ.

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, anh Trần Tuấn Minh - ba của nữ sinh đã mất, đồng thời là người đăng tải đoạn clip được camera của gia đình ghi lại - không giấu được sự xúc động.

“Từ lúc con tôi qua đời, tuần nào các bạn của con cũng ghé thăm mộ, thắp nhang cho con, đồng thời đến an ủi vợ chồng tôi”, anh Minh chia sẻ.

Anh Minh cho biết con gái qua đời vì bệnh khi mới 18 tuổi, để lại nỗi đau và mất mát lớn đối với gia đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Minh trải lòng rằng tình cảm mà thầy cô, bạn bè dành cho con gái là nguồn động viên lớn đối với gia đình trong quãng thời gian đau buồn vừa qua.

“Các con còn nhỏ nhưng sống tình cảm và hiểu chuyện lắm. Tuần nào các con cũng tranh thủ ghé thăm chúng tôi. Mỗi lần các con ra về, hai vợ chồng tôi lại ôm nhau khóc”, anh Minh nghẹn ngào nói.

Dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình bạn chân thành của nhóm học sinh. Nhiều ý kiến cho rằng giữa nhịp sống vội vã, việc các em vẫn luôn nhớ đến người bạn đã khuất là điều chạm đến trái tim của rất nhiều người.