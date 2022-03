Vì sao Phần Lan trở thành điểm đến ước mơ cho du học sinh?

Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Theo Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2021, Phần Lan đứng thứ nhất trong 149 Quốc Gia, chỉ số này được thực hiện bởi Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN), dựa trên mức GDP, tuổi thọ, sự hào phóng, hỗ trợ xã hội, quyền tự do và chỉ số tham nhũng. Như vậy, tính đến năm 2021, Phần Lan đã bốn năm liền là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho biết không có gì ngạc nhiên khi Phần Lan lại một lần nữa giữ được vị trí hàng đầu, vì quốc gia Bắc Âu luôn được xếp hạng cao khi nói đến sự tin cậy lẫn nhau giữa các cá nhân trong cộng đồng.

Phần Lan - Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (ảnh internet).

Thành công của Phần Lan trong việc chống dịch Covid-19 có thể đã góp phần vào niềm tin của người dân đối với chính phủ của họ. Nước này đã thực hiện các biện pháp nhanh chóng và rộng rãi để ngăn chặn virus lây lan và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất ở châu Âu.

Phần Lan có nền giáo dục ưu việt hàng đầu

Những năm gần đây, các chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới đều ấn tượng với nền giáo dục Phần Lan - đất nước có tỷ lệ học sinh dẫn đầu cuộc thi quốc tế PISA (chương trình đánh giá học sinh quốc tế về toán, khoa học và đọc hiểu).

Điều kỳ lạ là ở Phần Lan không có một chương trình hay trường lớp nào dạy học sinh thi PISA. Trong suốt quãng thời gian tới trường, học sinh Phần Lan chỉ có một kỳ thi chuẩn hóa bắt buộc mang tên Đại học Quốc gia (National Matriculation Examination) sau khi kết thúc lớp 12.

Các học sinh thường được yêu cầu thể hiện năng lực của họ để giải quyết các vấn đề xã hội, đòi hỏi học sinh phải có nhiều kỹ năng và kiến thức. Nguyên tắc cơ bản của giáo viên là đối xử với học sinh với thái độ khách quan, công bằng, lớp học là nơi khuyến khích sự chủ động của học sinh.

Nền giáo dục Phần Lan coi trọng sự khác biệt và bình đẳng

Giáo dục Phần Lan coi trọng sự khác biệt và nhu cầu của mỗi cá nhân trong xã hội. Chính vì vậy nên ở các trường THPT tại Phần Lan, mọi học sinh đến từ các quốc gia khác nhau đều được tôn trọng và đối xử bình đẳng.

Tại các trường học ở Phần Lan nói chung và các trường THPT có nhiều học sinh du học đến từ các quốc gia khác nhau nói riêng, thì cán bộ nhân viên nhà trường, đội ngũ y tá, người hoạt động xã hội, chuyên viên tâm lý, thầy cô giáo đứng lớp và kể cả hiệu trưởng cũng thường xuyên gặp mặt học sinh trong lớp để lắng nghe những vấn đề các em đang gặp phải trong cả học tập và đời sống để nhằm ra tay giúp đỡ.

Phần Lan là quốc gia tôn trọng và tôn vinh vị trí người giáo viên

Vào mỗi đợt tuyển dụng giáo viên tại Phần Lan hàng năm, chỉ có 10% ứng viên đứng ở top đầu mới được duyệt để trở thành giáo viên chính thức. Điều đó có nghĩa để trở thành giáo viên ở Phần Lan không hề dễ. Vì thế nên công việc sư phạm tại Phần Lan luôn được mọi người kính trọng và có vị trí cao trong xã hội không khác gì nghề bác sĩ hay luật sư.

Ông Kari Kahiluoto - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam.

Tại diễn đàn về Giáo dục Phần Lan được tổ chức bởi hệ thống Giáo dục Tân Thời Đại. Ông Kari Kahiluoto - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam cho hay, Phần Lan đạt được sự phát triển như hiện nay là nhờ vào giáo dục.

"Sự khác biệt và cũng chính là điểm thành công của Phần Lan chính là vị trí của người giáo viên. Bởi người giáo viên ở Phần Lan rất được tôn trọng và đặc biệt được trả lương rất cao" - Ông nói.

Trình độ giáo viên của Phần Lan tối thiểu là đại học, thông thường là trình độ thạc sĩ. "Với việc trình độ giáo viên cao, họ cũng được trả lương cao và được xã hội rất tôn trọng là chìa khóa để giáo dục Phần Lan thành công", đại sứ Phần Lan nhấn mạnh.

An toàn cho học sinh, sinh viên quốc tế được đặt lên hàng đầu

Theo TripSavvy (trang thông tin quốc tế về du lịch), thủ đô Helsinki là điểm đến an toàn với du khách. Bản đồ rủi ro du lịch 2019 cũng đánh giá Phần Lan là điểm du lịch có độ rủi ro ở mức thấp. Đánh giá này dựa trên 3 yếu tố gồm y tế, an ninh và an toàn đường bộ. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới 2017, Phần Lan cũng là nơi an toàn nhất hành tinh. Báo cáo này cho hay, tại các vùng nông thôn ở Phần Lan, tội phạm gần như không xuất hiện.

Vấn đề an ninh, an toàn cho du học sinh, sinh viên quốc tế cũng được coi trọng hàng đầu ở Phần Lan. Các du học sinh luôn cảm thấy an tâm khi đi bộ một mình trong các khu phố, công viên hay đi một mình trên xe bus tại Phần Lan.

Tại Phần Lan, Sức khỏe người dân được coi trọng

Một trong những điều được người Phần Lan đặc biệt quan tâm là sức khỏe. Chính phủ nước này luôn chú trọng quan tâm đến sức khỏe toàn diện của người dân. Một nhân viên của trang Visit Finland cho biết: "Chúng tôi không phải lo lắng về các hóa đơn y tế khi khám bệnh. Ngoài ra, viện phí tại Phần Lan cũng không quá cao. Những điều này khiến chúng tôi an tâm hơn khi phải nằm viện".

Sự tự do, tính cách hào phóng của người Phần Lan được hình thành một phần nhờ lối sống cân bằng. Người dân nước này thích các hoạt động ngoài trời như trekking, đi xe đạp, khám phá cảnh quan tại các điểm đến trong nước… Các thành phố lớn luôn có làn đường dành riêng cho xe đạp để người dân được thoải mái tập thể dục, đi lại.

Đối với các học sinh quốc tế theo học bậc THPT và sinh viên tại các trường Cao đẳng, Đại học tại Phần Lan, sẽ được cấp bảo hiểm SWISSCARE có giá trị sử dụng trên toàn thế giới.

Cảnh quan và ẩm thực hấp dẫn với những người ưa khám phá

Cảnh quan thiên nhiên ở Phần Lan cũng được đánh giá cao. Du khách yêu thích khám phá thiên nhiên có thể ghé các công viên quốc gia, những hòn đảo trên biển Baltic hoặc trải nghiệm cái lạnh ở vùng Lapland.

Vùng Lapland được biết đến là quê hương của ông già Noel. Nơi đây thường hấp dẫn du khách khi mùa đông tới. Vào mùa lạnh, người dân Phần Lan có nhiều hoạt động ngoài trời thú vị như trượt băng, trượt tuyết bằng xe chó kéo, tắm trong hồ băng hay xông hơi.

Ẩm thực Phần Lan là một trong những nét quyến rũ của quốc gia này. Đồ ăn ở xứ nghìn hồ đa dạng, có từ nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico hay Nhật Bản. Các món New Nordic - món ăn sử dụng nguyên liệu địa phương, thực phẩm theo mùa, làm nên nét đặc trưng của ẩm thực xứ này.

