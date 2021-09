Trường học vùng sạt lở Nam Trà My "hồi sinh" sau thiên tai

Dân trí Hơn một năm sau thiên tai (năm 2020), nhiều ngôi trường ở huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị hư hỏng rất nặng đã được khắc phục, xây mới từ nguồn tài trợ xã hội hóa.

Mưa bão cuối tháng 10/2020 làm điểm trường Tắk Rối thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam bị sập một phần, phần còn lại bị hư hỏng không thể học được.

Điểm trường Tắk Rối bị nước lũ nhấn chìm vào cuối tháng 10/2020.

Đây là ngôi trường được xây dựng từ tấm lòng của các nhà hảo tâm để cho con em ở nóc Tắc Rối, xã Trà Tập được đi học gần nhà, thay vì phải đi bộ ra trung tâm xã học bán trú.

Một phần điểm trường Tắk Rối bị sập, phần còn lại bị hư hỏng nặng.

Sau bão lũ, để có chỗ dạy học, giáo viên đứng điểm trường phải nhờ nhà dân dạy tạm. Rồi thầy và trò ở điểm trường này cũng hoàn thành năm học 2020-2021 trong điều kiện vô cùng khó khăn.

Day dứt về điểm trường học của các em, các mạnh thường quân lại một lần nữa chung tay hỗ trợ để xây dựng lại điểm trường này.

Điểm trường Tắk Rối mới được hoàn thành ở nơi an toàn tránh lũ và rất thơ mộng.

Các em học sinh đồng bào Ca Dong đến trường trong ngày đầu khai giảng năm học mới 2021-2022.

Thầy trò điểm trường Tắk Rối có nơi dạy và học khang trang, an toàn.

Thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, điểm trường Tắk Rối "hồi sinh" từ tấm lòng, công sức của các mạnh thường quân, các thầy cô giáo của trường và cả người dân.

"Ngày khai giảng năm học mới này, thầy cô giáo và học sinh vui mừng lắm. Bà con đồng bào Ca Dong nơi đây cũng phấn khởi khi con em mình có chỗ học hành an toàn", thầy Phương nói.

Điểm trường Ông Ruộng được xây dựng mới từ nguồn xã hội hóa.

Sau cơn bão lũ lịch sử năm 2020, điểm trường Ông Ruộng thuộc trường mầm non Họa My (xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) hư hỏng nặng, phòng học bằng vách gỗ xiêu vẹo.

Để bảo đảm an toàn cho 30 trẻ mầm non tại điểm trường này, nhà trường phải mượn tạm phòng học của trường tiểu học ở gần đó.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, Chủ nhiệm CLB Kết nối yêu thương đã kết nối, vận động các nguồn tài trợ xã hội hóa để xây lại điểm trường này.

Điểm trường mới có cả khu vui chơi cho các em học sinh.

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường mầm non Họa My cho biết, trường có 236 cháu, trong đó điểm trường Ông Ruộng có 42 cháu. "Việc giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm nên nóc Ông Ruộng có điểm trường mới khang trang hơn, cơ sở vật chất đảm bảo hơn, công tác dạy và học cũng được đảm bảo. Bên cạnh đó, giúp cho các cháu có thêm điều kiện trong vui chơi, giải trí, các cháu ham thích đến trường hơn", cô Nguyễn Thị Huệ chia sẻ.

