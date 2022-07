Tránh tình trạng thỏa hiệp trong chấm thi tự luận tốt nghiệp THPT 2022

Ngày 16/7, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã về kiểm tra tại Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa.

Đây là Hội đồng thi có số lượng thí sinh đông thứ 3 cả nước, sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, với 37.727 thí sinh đăng ký dự thi ở 74 điểm thi với 1.626 phòng thi. Để tổ chức tốt kỳ thi, tỉnh đã huy động trên 5.700 cán bộ làm công tác thi.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra chấm thi tại Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 19-21/7 tiến hành nhập điểm bài thi tự luận trên phần mềm

Với công tác chấm thi, Hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, văn phòng phẩm cho việc chấm thi. Công tác điều động nhân sự tham gia cũng được thực hiện theo đúng quy chế. Ban làm phách tự luận gồm 44 người, Ban chấm thi tự luận gồm 320 người, Ban chấm thi trắc nghiệm gồm 45 người.

Từ ngày 12/7, Ban chấm thi tự luận bắt đầu chấm thi theo quy định.

Tính đến ngày 14/7, đã chấm vòng 1 với 36.859 bài, vòng 2 với 23.756 bài và chấm kiểm tra 949 bài.

Theo thông tin từ bà Bùi Thị Thanh, Trưởng Ban chấm thi tự luận của Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16 đến hết ngày 18/7 Ban chấm thi sẽ tổ chức thống nhất điểm bài thi, sau đó từ ngày 19-21/7 tiến hành nhập điểm bài thi tự luận trên phần mềm.

"Do số lượng bài thi lớn nên việc tổ chức nhập điểm bài thi tự luận sẽ được thực hiện trên 8 máy tính, so với dự kiến 4 máy tính ban đầu. Sau khi thực hiện thành công khớp phách trên phần mềm, sẽ in biểu kiểm dò từ phần mềm để Ban Thư ký Hội đồng thi thực hiện khớp phách bằng tay ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi tự luận", ông Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Đối với công tác chấm thi trắc nghiệm, đến ngày 14/7 đã hoàn thành dữ liệu ảnh quét bài thi gốc, dữ liệu nhận dạng ảnh quét bài thi gốc và đang tiến hành sửa chữa các lỗi liên quan đến số báo danh và mã đề thi. Do Hội đồng thi Thanh Hóa có số lượng thí sinh đông nên quá trình chấm thi trắc nghiệm ở khâu quét ảnh, xuất đĩa dữ liệu cần nhiều thời gian, do vậy, Ban chấm thi trắc nghiệm đã lập kế hoạch bổ sung làm tăng một buổi tối.

Kiểm tra thực tế quy trình chấm thi, thực hiện quy chế, hướng dẫn chấm thi, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo thi quốc gia ghi nhận việc triển khai các khâu chấm thi của Hội đồng thi Thanh Hóa chặt chẽ, đảm bảo đúng quy chế, tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng khuyến nghị trong cách thức thực hiện cần chuyên nghiệp hơn, để vẫn đảm bảo tiến độ nhưng nhẹ nhàng.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại cuộc làm việc với các ban chấm thi thuộc Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa.

Tránh tình trạng thỏa hiệp trong chấm thi tự luận

Đánh giá công tác chuẩn bị cho khâu chấm thi của Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa kỹ càng, song Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho rằng, có thể thiết kế bộ máy quy trình khả thi hơn nữa, tổ chấm tự luận như hiện nay là quá đông, có thể tính toán chia nhỏ tổ chấm để tạo thuận lợi cho từng quy trình chấm.

Để làm tốt công tác chấm thi trong thời gian còn lại, Thứ trưởng lưu ý, cần tiếp tục thống nhất tinh thần của công tác chấm thi là đảm bảo đúng, công bằng, khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực của thí sinh. Do tổ chấm thi tự luận đông, nếu Ban thư ký không cẩn thận sẽ rối, do đó, Thứ trưởng đề nghị cần phân công rõ người, rõ việc và có sự phối hợp nhịp nhàng.

Đối với quy trình chấm thi tự luận, theo Thứ trưởng, việc chấm thi 2 vòng độc lập đã được làm, đây là thời điểm cần chỉ đạo thống nhất điểm một cách quyết liệt, chặt chẽ, tránh tình trạng thỏa hiệp.

"Đẩy nhanh tiến độ phải đi kèm với chất lượng, lấy chất lượng làm mục tiêu số 1. Với gần 38.000 bài thi tự luận, quá trình thống nhất điểm sẽ còn nhiều việc phải làm", Thứ trưởng nói, đồng thời lưu ý trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thi Thanh Hóa có thể cân nhắc tăng cường thêm máy để nhập điểm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiến độ.

Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường công tác chấm kiểm tra, trong đó, ưu tiên nhóm bài thi điểm cao, nhóm bài thi điểm thấp và ưu tiên chọn những bài đã thống nhất điểm 2 vòng để chấm kiểm tra. Bên cạnh đó, cần tuyệt đối tránh chấm sót hoặc cộng nhầm điểm, gây thiệt thòi cho thí sinh.

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và các thành viên Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo thi quốc gia, Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức cho biết, sẽ quán triệt nghiêm túc và triển khai ngay những gì có thể làm được, đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ để những năm tiếp theo làm tốt hơn.