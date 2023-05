Thí sinh thi đánh giá chuyên biệt phải cởi giày... kiểm tra an ninh

Sáng 26/5, hơn 2.500 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM năm 2023.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TPHCM sáng nay 26/5 (Ảnh: Hoài Nam).

Tại kỳ thi này, Trường ĐH Sư phạm TPHCM sử dụng máy quét an ninh để kiểm tra các thí sinh trước khi vào phòng thi. Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, máy tính cầm tay, bút, bút chì.

Việc kiểm tra bằng máy quét nhằm đảm bảo đảm bảo các em không mang theo điện thoại, thiết bị điện tử vào phòng.

Quá trình này ghi nhận một số trường hợp thí sinh phải cởi giày để cán bộ kỳ thi kiểm tra trực tiếp sau khi máy kiểm tra an ninh phát tín hiệu. Lý do máy quét phát cảnh báo sau đó được xác định là do dây giày của các thí sinh có đầu nút bằng kim loại.

Trường sử dụng máy quyét an ninh để kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi (Ảnh: Hoài Nam).

Đây là năm thứ 2 Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt với gần 4.500 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 26-28/5 và đợt 2 từ ngày 9-11/6.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt được tổ chức gồm với 6 môn gồm toán, vật lí, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh dành cho đối tượng học sinh lớp 11 và lớp 12 có nguyện vọng.

Mỗi môn sẽ có 50 câu hỏi. Trong đó, 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn (một đáp án đúng duy nhất) và 15 câu hỏi ở dạng trả lời ngắn, thí sinh tính toán và điền kết quả vào phần trả lời trên hệ thống.

Thời gian làm bài là 90 phút, bài thi được máy tính chấm tự động. Thí sinh sẽ được biết điểm thi ngay sau khi kết thúc dự thi.

Thí sinh cởi giày để kiểm tra an ninh sau khi máy quét phát cảnh báo (Ảnh: Hoài Nam).

Riêng môn ngữ văn, bài thi sẽ gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn (một đáp án đúng duy nhất) và một bài viết luận chủ đề nghị luận xã hội (đề mở) với yêu cầu viết trong khoảng 600 từ. Thời gian làm bài là 90 phút, thí sinh làm bài trực tiếp trên hệ thống.

Phần thi trắc nghiệm khách quan môn ngữ văn sẽ được máy tính chấm tự động. Phần viết luận sẽ được tổ chức theo 2 vòng chấm thi độc lập của các giám khảo, việc chấm thi phần viết luận được thực hiện bằng sự hỗ trợ của phần mềm để các giám khảo chấm thi trên máy tính. Kết quả bài thi sẽ được công bố trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày dự thi.

Về cấu trúc bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh, đề thi sẽ sử dụng dạng thức đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Hơn 2.500 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Trong đó, bài thi có 4 phần, tương ứng với đủ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời gian làm bài là 180 phút. Phần thi nghe và đọc sẽ do máy tính chấm điểm tự động. Các phần thi nói và viết sẽ được tổ chức theo 2 vòng chấm thi độc lập của các giám khảo, việc chấm thi phần viết luận được thực hiện bằng sự hỗ trợ của phần mềm để các giám khảo chấm thi trên máy tính. Kết quả bài thi sẽ được công bố trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày dự thi.

Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều bài thi trong số các bài thi ở trên để đăng ký xét tuyển vào các ngành học áp lực phương thức xét tuyển điểm đánh giá năng lực chuyên biệt tại trường.

Năm 2023, Trường ĐH Sư phạm TPHCM dành 30% chỉ tiêu nhiều ngành để xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp với kết quả học tập THPT.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường được chuẩn bị trong 5 năm với một chuỗi nhiệm vụ với sự tham gia của các chuyên gia trong cả nước. Trường mới tổ chức thi lần đầu tiên vào năm 2022 với hơn 2.000 thí sinh tham gia.

Thí sinh trước giờ làm bài thi (Ảnh: Hoài Nam).

Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng lưu ý, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2023 chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường tổ chức và có kết quả môn chính đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Đồng thời, phải thỏa một trong hai điều kiện sau hoặc là có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc là có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.