Sở GD-ĐT Hà Nội xây dựng 15 tiêu chí an toàn đón học sinh trở lại trường

Dân trí Để chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học khi điều kiện cho phép, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa xây dựng Bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Cụ thể Dự thảo gồm 15 tiêu chí, với 3 giai đoạn: Trước khi học sinh đến trường, khi đến trường và kết thúc buổi học.

Tiêu chí này được áp dụng khi mở cửa trường học trở lại nếu điều kiện cho phép.

Đảm bảo giãn cách trong và ngoài lớp học

Trước khi học sinh đến trường:

1. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học (thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nước uống, nơi rửa tay bằng nước sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật.

2. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

3. 100% trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gọi chung là học sinh), cán bộ giáo viên thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường.

4. 100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường.

5. Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

6. Có nhân viên y tế trường học, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định, có tổ chức tư vấn tâm lý học đường.

7. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Khi học sinh đến trường:

8. Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

9. Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được đón và giao nhận tại cổng trường.

10. Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại nhà trường theo quy định của Chính phủ.

11. Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi lần đưa đón theo quy định, đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường.

12. Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

13. Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà trường thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Khi học sinh kết thúc buổi học:

14. Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời trường trở về nhà.

15. Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học được nhà trường bố trí giao nhận đầy đủ.

Việc đánh giá và xếp loại an toàn trường học được tiến hành theo cách thức: mỗi tiêu chí được đánh giá ở 2 mức: Đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn và ngược lại.

Phương pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn

Đánh giá lần lượt, nếu đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học đó được đánh giá mức độ thực hiện tốt, trường học an toàn (đồng thời khuyến nghị thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt).

Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 được đánh giá mức đạt thì trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Cùng với Dự thảo tiêu chí đánh giá an toàn trường học, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng xây dựng Dự thảo hướng dẫn chi tiết công tác phòng, chống Covid-19. Trong đó, có các nhiệm vụ cụ thể từ cấp quản lý đến cán bộ, giáo viên và học sinh, áp dụng tại các nhà trường khi học sinh quay trở lại học khi điều kiện cho phép.

Trao đổi thêm với PV Dân trí ngày 25/9, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, những tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa Ngành Giáo dục và cơ quan Y tế.

"Nhiều phụ huynh lo lắng về việc cho con em trở lại trường học. Chúng tôi cho rằng những mong muốn đó hoàn toàn chính đáng.

Mặc dù Hà Nội đã có 96,1% giáo viên được tiêm vắc xin nhưng học sinh dưới 18 tuổi chưa được tiêm nên rất nguy hiểm.

Vì vậy, để mở cửa trường học, Ngành giáo dục Thủ đô phải cân nhắc rất kĩ và chuẩn bị mọi điều kiện an toàn nhất có thể", ông Cương chia sẻ.

