Samsung Việt Nam tập huấn thiết kế mô hình dạy và học STEM cho giáo viên

Từ thực trạng giáo dục STEM

Nói về thực trạng giáo dục STEM trong các nhà trường tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) đã từng cho hay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng còn hạn chế. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa được tập huấn nhiều nên còn gặp khó khăn, lúng túng khi tiếp cận, thực hiện quy trình xây dựng chủ đề, bài học STEM, hay trong cách thức tổ chức hoạt động học tập, tiêu chí đánh giá sản phẩm học tập của học sinh. Bên cạnh đó, năng lực xây dựng kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn, khả năng dạy học tích hợp liên môn của nhiều giáo viên còn hạn chế (vì đa số được đào tạo đơn môn) nên gặp khó khi triển khai giáo dục STEM.

Khóa tập huấn dành cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tổ chức trực tuyến.

Bởi vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo STEM tại Việt Nam, việc đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là vô cùng cần thiết.

Tập huấn cho giáo viên về thiết kế mô hình dạy và học STEM

Solve for Tomorrow - cuộc thi do Samsung tổ chức từ năm 2019 nhằm khuyến khích các em học sinh ứng dụng công nghệ vào trong thực tiễn để đưa ra giải pháp giải quyết những vấn đề của địa phương, là 1 trong số ít các cuộc thi tổ chức huấn luyện cho giáo viên và các cán bộ quản lý giáo dục về STEM. Nếu như năm 2021, cuộc thi này bắt đầu huấn luyện cho giáo viên của các dự án lọt TOP 40 thì năm nay Solve for tomorrow 2022 đã mở rộng hơn cho tất cả các giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ngay từ Vòng sơ khảo của cuộc thi. Bởi vậy con số giáo viên được tham gia chuỗi tập huấn trực tuyến năm nay đã lên tới 1387người.

Tham gia chương trình tập huấn năm nay, các giáo viên được đào tạo nội dung về "Tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường" do PGS.TS Lê Huy Hoàng - Thành viên Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ biên Chương trình, đồng thời là Tổng Chủ biên Sách giáo khoa môn Công nghệ giảng dạy. Chương trình đào tạo bao gồm các hoạt động hỗ trợ đội ngũ giáo viên nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông đồng thời hướng dẫn đội ngũ giáo viên tham gia trải nghiệm và thực hành xây dựng bài giảng STEM mẫu, cũng như giải đáp những câu hỏi và thắc mắc của đội ngũ giáo viên tham gia về nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường. Sau chương trình đào tạo, các giáo viên sẽ có thể thiết kế mô hình dạy và học STEM phù hợp với các cấp bậc học sinh của mình.

Solve for Tomorrow 2022 nhận được sự đăng ký tham gia đông đảo của giáo viên và học sinh trên cả nước.

Là 1 trong số những giáo viên đã tham gia chương trình tập huấn, thầy Lý Quang Tới - Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thịnh, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ "Cuộc thi đã tổ chức rất nhiều hoạt động đào tạo trực tuyến, cung cấp cho chúng tôi và các em học sinh những kiến thức và kỹ năng mềm. Ko chỉ các trường tại khu vực thành thị mà giáo viên và các em học sinh tại các trường vùng sâu vùng xa như chúng tôi cũng vẫn có thể tiếp cận. Các chương trình đào tạo này cũng giúp cho giáo viên và học sinh có được những kỹ năng cần thiết để đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mà Bộ giáo dục và đào tạo đang triển khai"

"Được tham gia chương trình đào tạo về STEM bài bản dưới sự hướng dẫn của giảng viên uy tín và có chuyên môn cao như thế này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi trau dồi thêm kiến thức về phương pháp giảng dạy STEM. Tôi tin rằng với những gì đã học được tôi sẽ lan tỏa và gieo niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đam mê STEM cho các học sinh của mình" - thầy Tới cho biết thêm.

Cùng với chuỗi tập huấn trực tuyến cho giáo viên, Solve for Tomorrow 2022 cũng cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến trên website của cuộc thi dành cho giáo viên và các bạn học sinh. Các khóa đào tạo trực tuyến không chỉ mang đến nhiều nội dung bổ ích từ mô hình giáo dục STEM hiện đại, mà còn giúp đội thi nắm vững kiến thức, kỹ năng để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo thành các giải pháp hữu ích cho cộng đồng.

"Lối tư duy đa chiều và năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo của các bạn học sinh sẽ trở thành nền tảng vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển tương lai. Đặc biệt, trong thời đại cuộc cách mạng 4.0 với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data)… đối với những chủ nhân tương lai của đất nước như các bạn thì kỹ năng và năng lực học hỏi cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật là vô cùng cần thiết. Samsung sẽ luôn đồng hành và nỗ lực hỗ trợ các bạn trong quá trình để lĩnh hội những năng lực đó" - ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định.