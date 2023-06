Phụ huynh, thí sinh TPHCM đội mưa trong ngày đầu kỳ thi THPT 2023

Chiều 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc đến điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Tại TPHCM có hơn 85.000 thí sinh đăng ký dự thi, 156 điểm thi sẵn sàng cho 3 ngày diễn ra kỳ thi (từ 27 đến 29/6).

Khi thí sinh tại TPHCM đang làm thủ tục dự thi thì trời đổ mưa, cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn dầm mưa chờ con trước cổng trường.

Cơn mưa lớn đổ xuống bất ngờ khiến nhiều phụ huynh chỉ kịp trú tạm vào bờ tường, đội chung áo mưa để chờ con.

"Hôm nay tôi phải xin nghỉ làm để đưa con đến trường làm thủ tục dự thi, ở nhà con gái tôi đã ôn bài rất kỹ, thấy cháu nó cũng thoải mái trước ngày thi", một phụ huynh chia sẻ.

Thí sinh cùng phụ huynh đội mưa ra về sau khi kết buổi chiều làm thủ tục.

Trước đó, đúng 14h, toàn bộ các thí sinh tại TPHCM có mặt ở các điểm thi để xem lại số báo danh, phòng thi và hoàn tất các thủ tục trước khi bước vào kỳ thi.

Ghi nhận tại điểm trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) phụ huynh đưa con tới điểm thi từ sớm, các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn dù để hỗ trợ cho các thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Quỳnh Như cùng Thảo Nguyên (lớp 12D1, Trường THPT Lê Quý Đôn) đến từ sớm kiểm tra số báo danh, số phòng để chuẩn bị vào làm thủ tục.

Các thí sinh không được phép mang các đồ dùng, vật dụng ngoài quy định vào phòng thi, balo, đồ dùng không cần thiết sẽ được gửi lại tại phòng đồ dùng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được chuẩn bị chu đáo. Toàn thành phố có 156 điểm thi sẵn sàng cho 3 ngày diễn ra kỳ thi (từ 27 đến 29/6).

Công an TPHCM được huy động, phối hợp để bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi. Đồng thời, bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi và tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Phòng thi tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) khá rộng. Mỗi phòng thi có khoảng 24 thí sinh, mỗi thí sinh ngồi một bàn.

Thí sinh Mai Thanh Thủy (Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, quận 3) đang kiểm tra thông tin cá nhân ở phiếu dự thi, hoàn thiện những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào môn thi đầu tiên vào ngày mai.

Một số thí sinh tự do tỏ ra khá lo lắng trong ngày làm thủ tục dự thi.

Tương tự, tại Trường THPT Trưng Vương (quận 1), thí sinh có mặt từ sớm trong ngày làm thủ tục. Điểm thi này có 662 thí sinh, được bố trí 30 phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, học sinh trường THPT Trưng Vương cùng nhóm bạn tự tin trước ngày thi. "Nhóm tụi em ôn khá kỹ cho kỳ thi và sẵn sàng cho môn thi đầu tiên", Quỳnh Như nói.

Ngày mai 28/6, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn (buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút) và thi Toán (buổi chiều, thời gian làm bài 90 phút).