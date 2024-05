Vợ siêu mẫu của "hoàng tử pop" Justin Bieber mang thai con đầu lòng

Bieber (30 tuổi) và Hailey Bieber (27 tuổi) đã kết hôn từ tháng 9/2018. Sau nhiều năm vật lộn với hàng loạt những khó khăn đến từ vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, Justin và Hailey đang chờ đón con chung đầu lòng ra đời. Đây là thông tin gây sốt trong giới showbiz Mỹ hiện tại.

Hàng loạt các ngôi sao đình đám ở Hollywood đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Tin vui được cặp đôi thông báo bằng những bức ảnh cho thấy Hailey đã lộ rõ bụng bầu. Những bức ảnh báo tin vui được chụp tại Hawaii, khi cặp đôi tổ chức một lễ kỷ niệm giản dị và nhắc lại những lời thề nguyền bên nhau trong tư cách vợ chồng.

Trong loạt ảnh mới nhất này, Hailey mặc váy cưới màu trắng của nhà mốt Saint Laurent. Thời gian gần đây, cặp đôi gây nên nhiều lo lắng, khi Justin chia sẻ những bức ảnh cho thấy anh đang khóc, nước mắt giàn giụa. Nhiều đồn đoán đã dấy lên về tình trạng hôn nhân giữa Justin và Hailey.

Hailey được cho là đang mang thai ở tháng thứ 6. Bạn thân lâu năm của Hailey - siêu mẫu Kendall Jenner - đã có bình luận hài hước bên dưới đăng tải chia sẻ tin vui của Hailey: "Thế này thì lại có những giọt nước mắt rơi nữa rồi".

Trong năm 2022, người mẫu Hailey đã tiết lộ vấn đề sức khỏe mà cô gặp phải: "Tôi đang có một khối u ở buồng trứng. Tôi không bị lạc nội mạc tử cung hay hội chứng buồng trứng đa nang, nhưng tôi bị u nang buồng trứng đã vài lần rồi và đó không phải một trải nghiệm dễ chịu gì.

Vấn đề sức khỏe này khiến tôi cảm thấy đau đớn, mệt mỏi, nhiều khi cơ thể tôi tăng cân và cảm xúc của tôi không ổn định. Tôi biết rằng có những người sẽ hiểu được trải nghiệm này của tôi".

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với vợ chồng Justin Bieber. Tháng 3/2022, Hailey đã phải trải qua một ca phẫu thuật tim, sau khi một cục máu đông khiến cô bị đột quỵ nhẹ. Sau trải nghiệm này, Hailey tâm sự: "Tôi cảm thấy hạnh phúc bởi mình vẫn có thể bước tiếp sau sự việc đáng sợ. Tôi vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình, đó là điều quan trọng nhất".

Tháng 6/2022, nam ca sĩ Justin Bieber đăng tải một video clip cho thấy anh không thể chuyển động cơ mặt một cách bình thường vì hội chứng Ramsay Hunt gây nên bởi virus. Vì vấn đề sức khỏe lúc ấy, Justin Bieber đã phải hủy hàng loạt show diễn trong tour lưu diễn Justice.

Khi ấy, Justin Bieber tâm sự: "Một loại virus đã tấn công các dây thần kinh nằm trong tai của tôi, gây ảnh hưởng tới các dây thần kinh vùng mặt và khiến mặt tôi bị liệt. Như các bạn thấy, tôi đang không chớp mắt bình thường được. Tôi không thể mỉm cười được bởi một bên mặt đang bị liệt. Một bên cơ mũi cũng không thể chuyển động, tôi đang bị liệt một nửa mặt".

Ngoài ra, Justin Bieber từ lâu đã công khai chia sẻ việc anh có những vấn đề sức khỏe tâm lý. Vì vậy, việc chung sống với Justin đòi hỏi Hailey phải rất kiên nhẫn, thấu hiểu và cảm thông. Justin Bieber từng bị trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tăng động, giảm chú ý ở người lớn...

"Hoàng tử pop" Justin Bieber (Ảnh: Daily Mail).

Nam ca sĩ người Canada Justin Bieber (SN 1994) từng được xem là biểu tượng pop quốc tế. Justin bắt đầu sự nghiệp ca hát tại Mỹ từ năm 2008 và được chú ý từ sau đĩa EP My World (2009). Justin nhanh chóng đạt thành công lớn ở tầm cỡ thế giới và được nhìn nhận là thần tượng tuổi teen.

Album đầu tay My World 2.0 (2010) của Justin tạo nên đĩa đơn Baby rất thành công. Đây là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Album Under the Mistletoe (2011) và Believe (2012) tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Sau đó, Justin bắt đầu gây tranh cãi bởi cách hành xử bất thường, hình ảnh của "hoàng tử pop" bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các album Purpose (2015), Changes (2020), Justice (2021) của Justin tiếp tục xác lập các thành tích ấn tượng sau khi được tung ra. Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời đại với hơn 150 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu.

Anh đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, trong đó có 2 giải Grammy. Nhiều tạp chí uy tín của Mỹ từng đưa Justin Bieber vào danh sách những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.