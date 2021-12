Những nỗi buồn của giáo dục năm 2021

Dân trí Năm 2021, nhiều vụ giáo viên bị "tố" gạ tình hoặc dâm ô với học sinh gây xôn xao dư luận, đồng thời gây ảnh hưởng tới danh tiếng, uy tín của nhà trường nói riêng và nghề giáo nói chung.

Giảng viên ĐH Ngoại thương bị tố "đụng chạm nhạy cảm" nữ sinh

Ngày 13/12, một nam giảng viên Đại học Ngoại thương bị tố cáo cố tình "đụng chạm nhạy cảm" và hứa hẹn "chạy làm giảng viên" cho một nữ sinh gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản đăng tải thông tin phản ánh một giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội hứa "chạy việc". Người đăng tải thông tin tự xưng là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và "xin được giấu tên".

Một nam giảng viên Đại học Ngoại thương bị tố cáo cố tình "đụng chạm nhạy cảm" và hứa hẹn "chạy làm giảng viên" cho một nữ sinh.

Người này cho biết cô "vô cùng bế tắc và tuyệt vọng cả một thời gian dài nhưng vì bị đe dọa quá mức nên hôm nay có thế nào đi nữa cũng quyết nói hết về bộ mặt thật của một thầy giáo...".

Cùng với lời tố cáo nặc danh, người này có nêu tên đối tượng liên quan là một tiến sĩ được cho là ở Khoa Đào tạo Quốc tế của Đại học Ngoại thương.

Trao đổi với phóng viên, đại diện truyền thông của nhà trường cho biết, đơn vị này đang nỗ lực liên hệ nhưng vẫn chưa tiếp cận được với người đăng bài (vì người đăng bài dùng tài khoản Facebook không phải tên thật) để tìm hiểu, xác minh các vấn đề liên quan và hướng dẫn các thủ tục theo quy định về khiếu nại, tố cáo.

Nhà trường cũng cho biết không nhận được bất cứ đơn thư, tố cáo nào theo hình thức trực tiếp.

Giảng viên bị tố "gạ" nữ sinh vào khách sạn để đổi điểm

Ngày 27/10/2021, dư luận "dậy sóng" với đoạn tin nhắn tố cáo một giảng viên đại học ở Hà Nội gạ gẫm nữ sinh vào khách sạn để đổi điểm.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho biết, nhà trường đã có văn bản gửi cơ quan công an thành phố Hà Nội đề nghị xác minh, làm rõ sự việc.

Dư luận "dậy sóng" với đoạn tin nhắn tố cáo một giảng viên đại học ở Hà Nội gạ gẫm nữ sinh vào khách sạn để đổi điểm.

Ngay sau đó, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tạm dừng công tác của một giảng viên để phục vụ công tác điều tra.

Thầy giáo Quảng Ninh bị "tố" nhắn tin nhạy cảm với nữ sinh

Mới đây tại Quảng Ninh, thông tin một thầy giáo công tác tại trường THPT Cẩm Phả bị tố có hành vi nhắn tin nhạy cảm, "gạ tình" nhiều học sinh của trường cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội và sự vào cuộc của cơ quan điều tra.

Cụ thể, tháng 9/2021, một thầy giáo công tác tại trường THPT Cẩm Phả bị tố có hành vi nhắn tin nhạy cảm, "gạ tình" nữ sinh của trường cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội.

Người liên quan đến vụ việc là thầy giáo N.D.H (SN 1986, Bí thư Đoàn thanh niên Trường THPT Cẩm Phả) và học sinh T.N.T.Q (SN 2003, học sinh của trường niên khóa 2018-2021).

Cuộc trò chuyện giữa thầy H và học sinh Q diễn ra vào tháng 3/2019 khi Q đang là học sinh nhà trường.

Bị cáo Nhựt tại tòa án Tây Ninh (Ảnh: Xuân Duy).

Thầy giáo lãnh 8 năm tù vì dâm ô với hàng loạt nam sinh

Ngày 5/11, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nhựt (39 tuổi, giáo viên trường THCS) 8 năm tù về tội Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi và dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2019, Nhựt vào xem trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam thì phát hiện có nam sinh L. (sinh năm 2005) là học sinh lớp do Nhựt làm giáo viên chủ nhiệm.

Nhựt lấy lý do em L. nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm. Tại đây, thầy giáo "quan hệ" với nam sinh. Nhựt khai ngoài ra còn "quan hệ", dâm ô 3 học sinh khác.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, cấp phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, tuyên phạt bị cáo Nhựt 8 năm tù.

Từ người thầy được đồng nghiệp và học sinh quý mến, một số người đánh mất chính mình khi gạ gẫm, quan hệ dâm ô với học sinh (Ảnh: Minh họa).

Khởi tố thầy giáo dâm ô 5 học sinh tiểu học

Ngày 8/12, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của công an huyện này đối với bị can Vừ Bá Phia (SN 1989, trú bản Trung Tâm, xã Mường Lống, Kỳ Sơn) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu, trước đó, vào ngày 24/11, Vừ Bá Phia đã có hành vi dâm ô đối với 5 học sinh Trường Tiểu học Mường Lống 1, ngay trong khuôn viên trường.

Ngày 3/12, khi phát hiện sự việc này, gia đình các học sinh đã làm đơn tố cáo Vừ Bá Phia đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định hành vi phạm tội nên tiến hành bắt giữ Vừ Bá Phia.

Được biết, Vừ Bá Phia đã có nhiều năm công tác tại trường Tiểu học Mường Lống 1. Hiện Phia đã lập gia đình và có 2 con nhỏ.

Những sự việc trên đây là một trong số những bê bối liên quan đến giáo viên được đưa ra công luận trong năm 2021.

Từ người thầy được đồng nghiệp và học sinh quý mến, một số người đánh mất chính mình khi gạ gẫm, quan hệ dâm ô với học sinh- thậm chí cả học sinh tiểu học, mà mình giảng dạy trên ghế nhà trường.

Những đối tượng này đã phải trả giá cay đắng, đánh mất sự nghiệp, đánh mất đi sự tôn trọng của đồng nghiệp, của học trò và trải qua những năm tháng trong lao tù.

Còn các phụ huynh đau xót hơn cả khi con em mình mất đi tuổi thơ, gánh chịu nỗi ám ảnh theo mãi cuộc đời từ chính thầy giáo mình.

M. Hà