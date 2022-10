Nhiều ngành nghề "bội thu" sinh viên nhờ cam đoan mức lương 7-20 triệu đồng

Có ngành tuyển sinh vượt 200% chỉ tiêu

Đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tuyển được gần 800 sinh viên hệ cao đẳng, hơn 1.000 học sinh chương trình 9+. Trong khi đó, năm ngoái, nhà trường chỉ tuyển được 726 sinh viên cao đẳng.

Theo ông Hoàng Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai, các ngành Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Du lịch và Tiếng Trung Quốc tuyển được nhiều sinh viên nhất.

Mỗi năm, nhà trường dành gần 400 chỉ tiêu cho mỗi ngành Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp và Du lịch (cả hệ cao đẳng và trung cấp). Năm nay, số thí sinh đăng ký học tăng cục bộ ở những ngành này. Cụ thể, ngành Công nghệ ô tô và Điện công nghiệp có số thí sinh đăng ký vượt khoảng 200% chỉ tiêu.

Sinh viên khoa Kinh tế Du lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai thực hành nghiệp vụ phục vụ nhà hàng, khách sạn (Ảnh: Lệ Thu).

Ông Đạt lý giải, nhu cầu học các ngành trên tăng lên do sinh viên dễ tìm được việc làm sau tốt nghiệp. Công việc trong ngành Điện công nghiệp đa dạng. Đại dịch Covid-19 dẫn đến sự dịch chuyển của các doanh nghiệp FDI mở rộng vào nước ta. Vì vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực cho ngành Điện công nghiệp cao. Các nhân viên, cán bộ trong ngành này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp.

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Tiếng Trung Quốc (hệ cao đẳng) là 105. Hiện tại, đã có 150 thí sinh đăng ký học.

Ông Đạt cho biết, Lào Cai có đường biên giới với Trung Quốc, nhu cầu giao thương giữa hai nước, sự đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam, sự phát triển du lịch,… là những nguyên nhân khiến cho học sinh Lào Cai ngày càng quan tâm tới ngành Tiếng Trung Quốc để mở rộng cơ hội việc làm.

Cũng theo ông Đạt, năm nay, nhóm ngành Y Dược của nhà trường dự kiến cũng sẽ tuyển đủ số chỉ tiêu đề ra.

"Trải qua đại dịch Covid - 19, lực lượng cán bộ, giáo viên, sinh viên Y Dược trường đã thực hiện khá tốt các công tác của mình với cộng đồng, dành được tình cảm của xã hội. Đặc biệt là các ngành Điều dưỡng và Dược, chúng tôi đào tạo để cung ứng nhân lực cho tỉnh mình và các tỉnh trong khu vực. Các bệnh viện đánh giá khá cao chất lượng sinh viên của chúng tôi.

Vì vậy, nhóm ngành Y Dược của nhà trường có sự thay đổi tương đối mạnh, đánh dấu sự khởi sắc trong công tác tuyển sinh và đào tạo", ông Đạt nói.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết thêm, năm nay, công tác truyền thông, vận động nhân dân hiểu về lợi ích của học nghề đã được triển khai tốt. Nhà trường đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, cam kết giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường, sinh viên đi thực tập cũng đã có thể kiếm tiền.

Bà Phạm Thị Huyền - Phụ trách Trung tâm Tuyển sinh, Hợp tác doanh nghiệp và quốc tế, Trường Cao đẳng nghề Long Biên cho biết, hiện tại, nhà trường đã tuyển sinh được khoảng 80% chỉ tiêu.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên thực hành với máy móc (Ảnh: Trường Cao đẳng nghề Long Biên).

Trong đó, ngành May thời trang, Thiết kế thời trang, Sửa chữa thiết bị may (hệ cao đẳng) có nhiều thí sinh đăng ký nhất, tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái. Nhiều thí sinh có điểm chuẩn từ 22-23 điểm cũng đăng ký vào trường dù đủ điểm đỗ các trường đại học đào tạo cùng ngành.

Theo bà Huyền, một số ngành của nhà trường được quan tâm hơn do có sự đồng hành của doanh nghiệp. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp các ngành May thời trang, Thiết kế thời trang và Sửa chữa thiết bị may được tiếp nhận làm việc tại các tỉnh, thành nơi có doanh nghiệp mạnh hoạt động. Vì vậy, đa phần các em ra trường đều được về quê hương làm việc.

"Doanh nghiệp đang hoạt động, phát triển theo lĩnh vực nào, thì nhà trường cũng đào tạo theo lĩnh vực đó. Nhà trường cập nhật công nghệ, thiết bị hiện đại để dạy học theo sự đổi mới của doanh nghiệp", bà Huyền cho biết.

Lương trung bình từ 7-20 triệu đồng sau tốt nghiệp

Ông Nguyễn Quốc Huy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cho biết, năm nay, nhà trường tuyển được 1400 sinh viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 1.200.

Các ngành nghề của nhà trường cơ bản đạt chỉ tiêu tuyển sinh. Các ngành tuyển sinh được nhiều nhất là Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí và Công nghệ ô tô.

Sinh viên được đào tạo để có thể đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp (Ảnh: Trường Cao đẳng Hàng hải I).

Ông Huy cho rằng, vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là nguyên nhân dẫn tới thành công trong việc tuyển sinh. Nhà trường giới thiệu cho 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường, với mức lương thấp nhất là 7 triệu đồng và cao nhất là 20 triệu đồng.

"Nhà trường làm tốt công tác đào tạo để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, được doanh nghiệp tuyển dụng. Bên cạnh đó, nhận thức của người học về việc học nghề đã tích cực hơn dẫn đến thuận lợi trong công tác tuyển sinh", ông Huy nói.

Sinh viên chưa ra trường, doanh nghiệp đã đến tuyển dụng là thực tế tại Trường Cao đẳng Hàng hải I (Hải Phòng). Ông Đỗ Đức Lợi - Trưởng Ban tuyển sinh của nhà trường cho biết, hiện tại, nhà trường đã tuyển được khoảng 700 sinh viên hệ cao đẳng.

Trong 700 sinh viên đó, có đến 50% sinh viên đăng ký vào các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu thủy.

Sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải I trong giờ học (Ảnh: Trường Cao đẳng Hàng hải I).

"Nhóm ngành đi biển là thế mạnh của nhà trường. Chúng tôi là một trong những đơn vị đào tạo nhân lực chủ lực trong những ngành này. Đặc biệt, sinh viên theo học còn được miễn 70% học phí. Lương trung bình của một sinh viên mới ra trường là 15-20 triệu đồng. Đây lại là những ngành đang rất cần nhân lực nên sinh viên không lo thiếu việc làm", ông Lợi cho biết.

Theo ông Lợi, ngoài ra, có những ngành mà sinh viên chưa ra trường, doanh nghiệp đã đến tuyển dụng như ngành Logistic, Công nghệ ô tô. Nhà trường "mở cửa" cho các doanh nghiệp tới tuyển dụng, các khoa chủ động tìm đối tác cho sinh viên thực tập.

"Quan hệ giữa nhà trường và các doanh nghiệp là quan hệ hai chiều. Không chỉ nhà trường đi mời gọi doanh nghiệp đến tuyển dụng mà doanh nghiệp cũng chủ động tìm đến để giải quyết bài toán nhân lực", ông Lợi nói.