Làm nông ở Australia, sinh viên quốc tế kiếm tiền ra sao?

Nếu bạn đi du học ở Australia và có kế hoạch làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống thì công việc đồng áng có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

Theo thông báo chung của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia và Bộ trưởng Bộ Nhập cư, sinh viên làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp có thể làm việc vượt giới hạn thời gian làm việc thông thường là 40 giờ mỗi hai tuần trong thời gian học của họ.

Ngoài ra, những người có thị thực tạm thời có thể gia hạn thời gian lưu trú bằng cách làm việc trong ngành nông nghiệp.

Nông nghiệp là một ngành nghề đa dạng bao gồm trồng trọt (ví dụ trái cây, rau và thực vật), chăn nuôi (gia cầm và gia súc) và trồng trọt trên diện rộng (nghĩa là các loại cây trồng và ngũ cốc quy mô lớn).

Hiện tại, loại hình công việc nông trại đang được nhiều chủ trang trại tìm kiếm nhân lực là công việc thu hoạch theo mùa vụ. Vào mùa hè, các loại trái cây như lê, táo, nho, quả mọng sẽ chín và chủ trang trại cần thuê nhân viên thu hoạch hoa quả. Ngoài việc hái trái cây hoặc rau củ, nhân viên cũng có thể làm thêm công việc đóng gói, cắt tỉa và gieo trồng, vận hành máy móc.

Cần lưu ý rằng loại công việc này thường mang tính thời vụ, có thể đòi hỏi nhiều về thể chất và thường liên quan đến việc người làm công phải liên tục di chuyển trong khu vực rộng lớn.

Sinh viên quốc tế hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cách làm việc tại các trang trại ở Australia. Sau dịch Covid-19, ngành nông nghiệp Australia đang phải vật lộn để lấp đầy sự thiếu hụt lao động. Ước chừng, số trái cây và rau củ không được thu hoạch tại Australia trong thời gian dịch bệnh hoành hành có giá trị lên tới 22 triệu USD.

Sinh viên quốc tế có thể kiếm tiền nhờ công việc đồng áng ở Australia (Ảnh minh họa: Go Study Australia).

Chính phủ Australia đã đưa ra một số biện pháp để hỗ trợ những người có thị thực tạm thời tiếp cận các cơ hội làm việc tại nông trại bao gồm việc nâng giới hạn hơn 40 giờ làm việc mỗi hai tuần cho sinh viên quốc tế, hỗ trợ tái định cư... Một số bang còn thưởng thêm hơn 2.000 USD (gần 50 triệu đồng) cho người làm công việc thu hoạch theo mùa khi người đó hoàn thành công việc trong vòng tám tuần tại một trang trại.

Công việc tại các nông trại ở Australia đòi hỏi những sinh viên làm thêm phải có sức khỏe tốt bởi công việc thường bắt đầu rất sớm vào buổi sáng. Người làm việc phải đứng ở ngoài trời nắng nóng của Australia trong một thời gian dài, mang theo những thiết bị nặng hoặc bao tải đựng sản phẩm và làm việc trên cao (ví dụ, leo lên thang để hái những cây ăn quả).

Hầu hết công việc thu hoạch đều nằm ở các thị trấn nông thôn và vùng sâu vùng xa, cần phải di chuyển nhiều. Vì thế, trước khi lựa chọn một công việc, bạn nên tìm hiểu xem liệu bạn có cần phải tự thu xếp chỗ ở và phương tiện đi lại hay người tuyển dụng sẽ sắp xếp cho bạn.

Công việc đồng áng có thể mang lại kinh nghiệm làm việc quý giá và sau này khi đi xin việc, bạn có thể có thêm các kỹ năng để nâng cao khả năng được tuyển dụng của mình. Đồng thời, đây cũng là một cách khá hay để khám phá thêm về xứ sở chuột túi. Thung lũng Hunter, bán đảo Mornington và thung lũng Barossa ở Australia đều là những vùng đất nổi tiếng với cảnh đẹp mê hồn.

Mặc dù việc đồng áng có thể là một công việc rất nặng nhọc nhưng nó mang lại lợi nhuận tài chính khá tốt. Mức lương cho nhân viên làm việc trong ngành nông nghiệp ở Australia hiện ở mức tối thiểu là 25 USD/giờ (600.000 đồng). Australia rất coi trọng quyền của người lao động. Sinh viên quốc tế được khuyến khích báo cáo bất kỳ khoản thanh toán thấp nào cho tổ chức Giám sát viên việc làm công bằng - Fair Work Ombudsman.

Như với bất kỳ loại công việc nào, điều quan trọng là bạn phải tìm được một nhà tuyển dụng đáng tin cậy. Chính phủ Australia đã thiết lập dịch vụ Harvest Trail giúp kết nối các trang trại cần công nhân thu hoạch theo mùa và các cá nhân đang tìm kiếm công việc này.

Ngoài ra còn có các trang web theo từng khu vực ví như Help Harvest NSW, Big Victorian Harvest, Pick Queensland và Real Work Real Experience (Nam Australia).

Nếu bạn quan tâm đến công việc đồng áng, hãy sử dụng một trong những trang web của chính phủ để có thông tin cần thiết và tìm "ông bà chủ" bảo vệ quyền của người lao động ở Australia.

Bạn có thể thực hiện các biện pháp để giữ an toàn cho bản thân khi làm việc tại các trang trại. Đầu tiên hãy tìm kiếm các nhà tuyển dụng đáng tin cậy, nghiên cứu kỹ về nơi làm việc và trang bị chu đáo cho bản thân trước khi đi làm. Các vật dụng bạn nên mang theo bao gồm mũ, kính râm, áo sơ mi dài tay, giày, kem chống nắng, nước lọc và những loại thuốc cần thiết.

Điều quan trọng là phải có được thông tin chính xác về nơi làm việc và hiểu về quyền khi làm việc của bạn, bao gồm mức lương tối thiểu, an toàn tại nơi làm việc và làm việc không bị phân biệt đối xử. Khi làm việc ở nông trại, bạn có thể bị cháy nắng vì ở ngoài trời quá lâu, phải sử dụng thiết bị nặng và làm việc ở những địa điểm xa xôi. Vì thế hãy tìm đủ các cách để giảm thiểu rủi ro cho bản thân.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về quyền của mình tại nơi làm việc, an toàn tại nơi làm việc và an toàn sinh học (ngăn chặn mầm bệnh tránh khỏi con người) trên trang web Harvest Trail và Fair Work Ombudsman. Hãy nhớ rằng các tổ chức này luôn quan tâm, chăm sóc các quyền và sự an toàn của bạn, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ nếu bạn cần sự trợ giúp.