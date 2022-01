Hơn 7.500 học sinh tại TPHCM rút hồ sơ học bạ, chuyển trường về quê

Tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM chiều 1/10, báo chí đặt câu hỏi về việc TPHCM sẽ tổ chức học tập thế nào, có cho tất cả trẻ đi học trực tiếp không, sau khi đã thành "vùng xanh".

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM thông tin, dù thành phố đã trở thành "vùng xanh" về cấp độ dịch bệnh, đối tượng học trực tiếp hiện tại phải tuân theo kế hoạch của UBND TPHCM là từ lớp 7 trở lên.

Khi thay đổi cấp độ dịch, các cơ sở cũng thay đổi cách dạy học linh hoạt tương ứng, điều này TPHCM đã chỉ đạo từ trước đó.

Từ ngày 4/1, TPHCM đã có tổ chức các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm ngoại khóa… cũng được cho học trở lại. Với đối tượng từ lớp 6 trở xuống, ông Trọng cho biết thành phố đang có kế hoạch triển khai.

Tiêm vaccine cho học sinh tại TPHCM (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Ông Trọng thông tin thêm, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc học trực tuyến kéo dài, nhiều cha mẹ đã gửi con từ TPHCM về quê. Hiện nay có hơn 7.500 học sinh thực hiện hồ sơ chuyển học bạ về quê, chủ yếu là con em của người lao động tự do, công nhân. Nếu tính theo độ tuổi, ở cấp 2 chỉ còn khối 6 đi học trực tuyến, còn toàn bộ trẻ mầm non và cấp một chưa đi học.

"Sở Giáo dục luôn tạo điều kiện để học sinh được học tập tốt nhất theo từng hoàn cảnh gia đình, dù cho có học ở TP hay chuyển trường về quê" - ông Trọng khẳng định.