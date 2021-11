Học sinh TP Vinh háo hức đến trường sau 3 tháng học trực tuyến

Để việc tổ chức dạy học được đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT Nghệ An và Phòng GD&ĐT TP Vinh đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn chủ động xây dựng các phương án chia khối lớp học buổi sáng và buổi chiều một cách hợp lý; tăng cường công tác quản lý học sinh, không để các em tụ tập đông người để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã được Bộ Y tế phân bổ hơn 90.000 liều vaccine để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Theo kế hoạch, việc tiêm chủng sẽ được triển khai trong tuần này (Ảnh: H.Anh)