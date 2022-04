Hài hước mẹ đưa con tới nhầm trường mẫu giáo ngày đầu đi học trở lại

Biết con háo hức gặp bạn bè và cô giáo, 7h sáng, chị H.A. đã xách cặp đưa con đi ăn sáng để kịp giờ vào lớp. Thế nhưng, chuyện hài hước lại xảy ra khi hơn 1 năm qua chị không đưa con đến trường vì dịch Covid-19 đã khiến chị đưa con nhầm vào trường khác.

"Giữa buổi học, cô giáo chụp ảnh các con học bài gửi vào nhóm phụ huynh. Tôi tìm mãi không thấy con trong ảnh còn tưởng cháu bị phạt đứng góc lớp hoặc đưa vào nhầm lớp", chị A. nói thêm, tuy nhiên, sau khi gọi cho cô chủ nhiệm thì chị A. được thông báo con chưa đi học.

Cô giáo gửi ảnh vào nhóm, chị A. mới biết đưa con tới nhầm trường mầm non (Ảnh: NVCC).

Mất vài giây hồi tưởng chị A. mới nhớ ra, trường của con chị đang theo học là trường mầm non Khương Đình (ngõ 54 Bùi Xương Trạch, Hà Nội), nhưng chị đã đưa cháu tới trường mầm non Ánh Dương (ngõ 108 Bùi Xương Trạch, Hà Nội).

Lý giải cho sự cố trên, chị A. cho hay: "Hơn 1 năm nay không đưa con đi học, tôi đã nhầm trường cũ và trường mới. Thấy ngôi trường mới đẹp nên tôi đinh ninh rằng con đã học ở đó từ đầu năm. Không nhìn tên trường trên cổng, cả hai mẹ con đã lao thẳng vào lớp học".

Cũng theo chị A., nguyên nhân một phần do chị chưa được gặp cô giáo chủ nhiệm của con. Hơn nữa, cô giáo đeo khẩu trang nên chị không nhận ra.

"Buổi sáng rất đông học sinh nên các cô không kịp kiểm tra chính xác. Tôi đọc tên cháu thì được cô ghi tên vào giấy và dán lên người trước khi đưa lên lớp", chị A. cho hay.

Khoảng 10h30 sáng, chị A. đã tới trường mầm non Ánh Dương đón con. Tại đây, các cô giáo trường mầm non Ánh Dương cho biết, các cô giáo đã tìm lớp cho con chị A. nhưng không thấy lớp nào có tên. Trước đó, các cô giáo tại trường mầm non Khương Đình cũng đã đi tìm con chị A. nhưng không thấy. Sự việc đã khiến cả 2 trường mầm non náo loạn trong buổi sáng đầu tiên các cháu trở lại trường.

Trao đổi nhanh với trường mầm non Ánh Dương thì được biết, sự việc có xảy ra, chị A. đã tới đón con về từ sáng.