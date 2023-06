Dự báo điểm chuẩn lớp 10 TPHCM: Gần 8 điểm mỗi môn vào trường top trên

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Phổ điểm tiếng Anh tăng, toán giảm

Hơn 96.000 thí sinh tại TPHCM đã hoàn tất kỳ thi lớp 10 vào hôm qua (7/6) với tâm trạng hào hứng, vui vẻ vì đề thi có cấu trúc quen thuộc, phù hợp với thí sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS Phan Thế Hoài - giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa nhận định đề thi môn ngữ văn không quá khó, phổ điểm dao động 6,5-7 điểm.

Cụ thể, ở phần đọc hiểu, theo thầy Hoài, thí sinh dễ dàng lấy 2,5-3 điểm với 4 câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng ở mức thấp.

Câu nghị luận xã hội được tích hợp từ ngữ liệu phần đọc hiểu và một khổ thơ ngắn, từ đó học sinh bàn về những suy nghĩ tốt đẹp không được cất lên thành lời. Học sinh cũng có thể đạt từ 2 điểm cho câu này.

Với câu nghị luận văn học, tuy đề có độ mở cao song hai giáo viên cho biết chủ đề tình yêu nước và tình cảm gia đình đều rất quen thuộc với thí sinh, các em đã được ôn tập nhiều.

ThS Hoài dự đoán phổ điểm môn ngữ văn tập trung nhiều ở khoảng 6,5-7, phân hóa mạnh từ mức 7 trở lên, tương đương các năm.

Ở môn tiếng Anh, thầy Huỳnh Quốc Hùng - tổ trưởng tiếng Anh, Trường THCS Minh Đức cho rằng những em khá giỏi, đọc hiểu nhanh chỉ cần 2/3 thời gian đã làm xong đề tiếng Anh, dễ lấy điểm 8. Những học sinh trung bình cũng dễ dàng đạt điểm trên 5.

Ở môn toán, thầy giáo Đặng Hữu Trí - giáo viên môn toán Trường THCS Nguyễn Du - dự đoán phổ điểm trung bình sẽ từ 5,5 đến 7 điểm.

Ông Đặng Hoàng Dư - dạy luyện thi tại quận Gò Vấp - nhận định, năm nay thí sinh khá giỏi rất dễ ghi điểm cao ở môn ngữ văn với chủ đề quen thuộc, độ mở rộng và đề tiếng Anh dễ hơn mọi hôm.

Theo ông Dư, cấu trúc đề môn toán tuy không có gì thay đổi nhưng có sự phân hóa tốt hơn năm trước. Do đó, điểm toán có thể sẽ "siết lại", phổ điểm môn toán có thể sẽ thấp hơn năm trước. Với đề thi này, thí sinh sẽ dễ dàng đạt được 6 điểm nhưng để đạt được 8 điểm trở lên không phải dễ.

Điểm chuẩn trường top trên chênh lệch lớn

Từ những phân tích trên, ông Đặng Hoàng Dư dự đoán, điểm chuẩn những trường top trên sẽ chênh lệch rõ nét hơn so với những trường dưới. Điểm chuẩn những trường top giữa sẽ bình ổn còn những trường từ top cuối có thể thấp hơn.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đồng quan điểm, ThS Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân - đánh giá, đề thi năm nay bám rất sát với chương trình, vừa sức học sinh nhưng vẫn mang tính phân loại học sinh khá, giỏi. Trong 3 môn thi, môn toán có phần "cứng" hơn văn và ngoại ngữ.

Từ đó, ông Phú dự báo điểm chuẩn sẽ phân hóa rõ hơn. Các trường top trên sẽ từ 23 điểm (gần 8 điểm/môn), trường top giữa từ 19 điểm. Đặc biệt với mức độ kiến thức như đề thi tuyển sinh năm nay, sẽ khó có hiện tượng dưới 10 điểm đậu nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10.

Tương tự, cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du - phân tích, đề thi năm nay vừa sức với mặt bằng chung của học sinh. Học sinh trung bình cũng có thể làm được 5 điểm mỗi môn, tức là trung bình là 15 điểm tổng 3 môn. Tính chất phân hóa trong đề thi đảm bảo phân hóa được đối tượng học sinh khá, giỏi. Do đó, điểm chuẩn sẽ có sự phân khúc mạnh ở các trường THPT top trên và top giữa.

Top 10 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất năm 2022 (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Năm học 2023-2024, TPHCM lấy tổng số 77.294 chỉ tiêu, tăng gần 5.000 chỉ tiêu so với năm học 2022-2023. Số thí sinh dự thi năm nay là 95.938 thí sinh, tăng hơn so với năm trước hơn 2.000 thí sinh (năm trước là 93.329 thí sinh). Như vậy, so với năm trước, số chỉ tiêu tăng cũng không nhiều so với số thí sinh dự thi.

Ngược lại, một giáo viên THPT ở huyện Bình Chánh cho rằng điểm chuẩn các trường top đầu sẽ không biến động nhiều. Tuy nhiên, điểm chuẩn nhóm trường top giữa có thể tăng 1-1,5 điểm. Các trường top cuối được dự đoán tăng 0,5-1 điểm.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, đối với điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập TPHCM sẽ là tổng điểm ba môn thi cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được chấm theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở GD&ĐT sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng học sinh đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và cuối cùng là nguyện vọng 3. Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở GD&ĐT đã xét duyệt.