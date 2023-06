Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non bị tố có giáo viên đánh trẻ

Liên quan đến vụ chủ lớp mầm non Hà My ở đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng bị tố đánh trẻ nhỏ, UBND phường này đã phát đi thông báo, cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động.

Theo nội dung thông báo, cơ sở bị đình chỉ do các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Trường này cũng liên quan đến đoạn clip đánh học sinh được chia sẻ trên mạng ngày 24/6, hiện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Chính quyền cũng yêu cầu nhóm lớp hoàn thiện các hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của Luật giáo dục.

Cơ sở mầm non Hà My đã bị đình chỉ hoạt động từ hôm nay, 26/6 (Ảnh: N.H.).

Trước đó, cuối tuần qua, một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục dùng lược đánh vào chân một trẻ nhỏ được lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Người đăng đoạn clip nói trên được cho là phụ huynh học sinh Trường mầm non Hà My (phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Theo phụ huynh này, chủ cơ sở mầm non Hà My đã liên tục dùng lược đánh vào chân, mông học sinh.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân cho biết, khi nắm được thông tin sự việc, đơn vị đã cử người xuống cơ sở xác minh thông tin, làm việc với các bên liên quan.

Toàn bộ sự việc đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân báo cáo UBND quận này.

Vụ việc đang được chính quyền địa phương xác minh, làm rõ.