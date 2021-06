Cơ hội nhận bằng cử nhân của trường đại học Hoa Kỳ 130 năm tuổi

Dân trí Bối cảnh toàn cầu hóa mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế cho các bạn trẻ. Trong đó, Hoa Kỳ có nền giáo dục được nhiều bạn trẻ ưu ái lựa chọn du học.

Tuy vậy, việc xuất ngoại học tập không phải bài toán dễ với nhiều gia đình, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại. Nắm bắt nguyện vọng chung, nhiều trường đại học trong nước đã triển khai các chương trình "du học tại chỗ", mang tinh hoa giáo dục thế giới về gần hơn với sinh viên Việt Nam.

"Du học tại chỗ" đã không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ.

Hình thức "du học tại chỗ" không còn xa lạ

Những năm trở lại đây, cụm từ "du học tại chỗ" dần trở nên quen thuộc trong từ điển của gen Z.

Theo học chương trình này, sinh viên hiện thực hóa ước mơ du học ngay tại đất nước mình với chi phí tiết kiệm, xóa bỏ những trở ngại về khoảng cách, những bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa.

Với các chương trình hợp tác đào tạo cử nhân nước ngoài tại Việt Nam, người học được đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức lý luận, thực tiễn cần thiết trong chuyên ngành theo khung chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.

Vốn đã được lòng nhiều phụ huynh, thí sinh bởi những lợi ích trên, trước những biến động của đại dịch Covid-19, hình thức này tiếp tục phát huy hiệu quả.

Quan tâm đến chương trình du học tại chỗ, có thể nói Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) là một trong những trường có các chương trình uy tín hiện nay về môi trường đào tạo, chương trình, chất lượng giảng viên cũng như hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Nhận bằng Cử nhân Hoa Kỳ tại Việt Nam

Đã và đang "ghi điểm" với chương trình Cử nhân Anh Quốc, năm 2021, UEF tiếp tục hợp tác cùng Đại học Keuka (Hoa Kỳ) triển khai đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Được thành lập năm 1890 tại bang New York, Đại học Keuka là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ bậc đại học đến sau đại học cho các công dân cũng như những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và thế giới. Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Keuka sở hữu những thông số ấn tượng và trở thành địa chỉ học tập uy tín của các bạn trẻ trên toàn cầu.

UEF ký kết hợp tác cùng Đại học Keuka - Hoa Kỳ.

Đây là trường đại học được kiểm định bởi tổ chức Middle States Commission on Higher Education - tổ chức kiểm định Vùng uy tín của Hoa Kỳ, là thước đo tiêu chuẩn vàng đào tạo bậc Đại học và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học của Bộ Giáo dục Mỹ (Council for Higher Education Accreditation - CHEA). Bên cạnh đó, đối với các khối ngành về quản trị và kinh doanh còn được kiểm định bởi Hiệp hội Quốc tế các Trường Đào tạo Chuyên ngành Kinh doanh (International Assembly for Collegiate Business Education - IACBE).

Chương trình cử nhân Keuka tại UEF được thiết kế "chuẩn Mỹ", các buổi học sử dụng 100% tiếng Anh và dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ Hoa Kỳ và UEF. Sinh viên không chỉ được bồi đắp khả năng chuyên môn mà còn phát triển năng lực ngôn ngữ. Môi trường năng động, trẻ trung, các bạn được thỏa sức thể hiện bản thân mình, phát triển năng lực và khả năng tư duy phản biện.

Nhận bằng quốc tế ngay tại "sân nhà", mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho Gen Z.

Bên cạnh đó, những chuỗi hoạt động về kỹ năng sống (skill for life) sẽ giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện những kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc học và công việc sau này. Học kỳ quốc tế đưa các bạn đến với những trải nghiệm thiết thực, tích lũy kinh nghiệm và mở ra góc nhìn tổng quan về thị trường lao động trong và ngoài nước.

Tốt nghiệp, sinh viên được nhận bằng cử nhân Hoa Kỳ do trường Đại học Keuka cấp. Bằng cấp này được sự công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, có giá trị trên toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội với đa dạng công việc, vị trí khác nhau trong và ngoài nước.

Hiện UEF nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình Cử nhân Hoa Kỳ đến ngày 31/7.

Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh quốc tế tương đương tối thiểu IELTS 6.0 trước khi tốt nghiệp. Đối với các thí sinh chưa có chứng chỉ IELTs 6.0 có thể nộp các chứng chỉ quốc tế tương đượng hoặc có kết quả đạt kỳ thi đánh giá Năng lực Tiếng Anh do Ban quản lý Chương trình Keuka Việt Nam tổ chức.

Thông tin liên hệ:

Viện Quốc tế UEF (Tầng 4)

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

141-145, Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 5422 1374 - Hotline: 091 606 1080

Email: international@uef.edu.vn

Web: www.uef.edu.vn/vdtqt

Trường Thịnh