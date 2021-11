Bộ Giáo dục lên tiếng vụ Chủ tịch hội đồng trường đại học từ chức

Dân trí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ GD-ĐT đã ký văn bản gửi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM về vụ việc ông Ngô Văn Thuyên có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

Trong văn bản, Bộ GD-ĐT đề nghị phía trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM khẩn trương xử lý đơn này căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP, gửi hồ sơ về Bộ trước ngày 30/11.

Ông Ngô Văn Thuyên (bên trái) khi được nhận quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ảnh: HCMUTE)

Trước đó, một thành viên của Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, các thành viên hội đồng trường đã nhận được đơn từ chức của ông Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch hội đồng trường .

Trong đơn, ông Thuyên nêu lý do sức khỏe hiện không tốt để hoàn thành tốt sứ mệnh quản trị, xây dựng và thực hiện chiến lược để phát triển trường như mong đợi. Cũng theo vị này, do chức danh Chủ tịch hội đồng trường do Bộ GD-ĐT công nhận nên hội đồng trường sẽ phải họp báo cáo lên Bộ xem xét.

Ông Ngô Văn Thuyên tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 12/2020. Hồi tháng 8, Bộ GD-ĐT yêu cầu xem xét trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trong việc ký thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 không đúng với quy định đối với TS Trương Thị Hiền, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Từ quyết định này, bà Hiền không được tham gia với vai trò là thường vụ Đảng ủy và phó hiệu trưởng nhà trường trong các hội nghị thực hiện quy trình hiệu trưởng, từ đó ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình hiệu trưởng.

Hiện tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thiếu nhiều vị trí lãnh đạo như Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng phòng đào tạo, Hiệu phó và hiện tại PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh đang giữ vai trò Phụ trách trường.

Lê Phương