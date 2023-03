Ăn kẹo bán ở cổng trường, 10 học sinh lớp 4 nhập viện

Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đã có báo cáo kết luận chính thức nguyên nhân 10 học sinh Trường Tiểu học và THCS phường 3, thành phố Đông Hà đồng loạt bị đau bụng, nôn mửa và đau đầu, phải nhập viện điều trị.

Theo kết luận, nhóm học sinh này bị ngộ độc không phải do thực phẩm bếp ăn của nhà trường mà nghi ngờ do các cháu ngậm, thổi đồ chơi của loại kẹo không rõ nguồn gốc, được bán tại cổng trường.

Trước đó vào ngày 10/3, có 10 học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học và THCS phường 3, thành phố Đông Hà xuất hiện các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở và đau đầu… Giáo viên phát hiện sự việc nên đã liên hệ phụ huynh đến đón để đưa các em đi khám cấp cứu, điều trị.

Học sinh sử dụng những loại kẹo không rõ nguồn gốc bán ở cổng trường rất dễ bị ngộ độc (Ảnh: M.Đ).

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến ngộ độc của nhóm học sinh nói trên, Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra tại bếp ăn của nhà trường. Qua kiểm tra cho thấy, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người trực tiếp chế biến thực phẩm đảm bảo theo quy định, bếp ăn đã thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm.

Tiếp tục làm rõ, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 7h ngày 10/3, 10 học sinh bị ngộ độc nêu trên được bạn cho kẹo đồ chơi, trên nhãn có ghi tên Weird Dj show, được mua tại quầy kinh doanh tạp hóa gần trường. Kẹo có ống hình trụ màu đen, lắc hoặc thổi có tiếng kêu.

Vào giờ ra chơi, nhóm học sinh này đã mở ra ăn và ngậm thổi, sau đó có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đau đầu. Kiểm tra tại quầy kinh doanh tạp hóa gần trường, chủ quầy này thừa nhận có bán loại kẹo nêu trên nhưng đã hết hàng.

Do các biểu hiện ngộ độc chỉ xuất hiện ở 10 học sinh, thời gian xuất hiện các triệu chứng trước giờ ăn trưa, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kết luận nguyên nhân ngộ độc không phải do thực phẩm bếp ăn của nhà trường mà nghi ngờ do các em học sinh ngậm, thổi đồ chơi của loại kẹo không rõ nguồn gốc.

Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Sở Y tế tỉnh này có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các quầy hàng thức ăn đường phố, bán rong xung quanh trường học và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, hộ gia đình vi phạm pháp luật liên quan.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các quầy hàng, thức ăn đường phố bán xung quanh các trường học, hướng dẫn học sinh không nên mua và sử dụng các loại thực phẩm, đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ.