Kết luận về vụ ngộ độc khiến 5 người nguy kịch ở Nghệ An

Chiều 3/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Nghệ An, cho biết, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế đã có công văn về việc trả lời kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào ngày 13/2, khiến 5 người nhập viện cấp cứu.

Theo đó, 12 mẫu máu và nước tiểu của 5 bệnh nhân được kiểm nghiệm các chỉ tiêu (sàng lọc độc chất/chất có nguy cơ bằng LC/HRMS, hàm lượng Cyanide, sàng lọc Alkaloid, hàm lượng Salicylate) đều không phát hiện hoặc trong giới hạn định lượng.

Vụ ngộ độc rượu ở Nghệ An hiện vẫn còn một người đang điều trị tại Hà Nội với tổn thương não khá nặng.

3 mẫu rượu thu thập được (gồm một mẫu rượu ngâm thảo dược nghi là ngâm nấm linh chi, một mẫu rượu trắng và một mẫu rượu màu) thì một số chỉ tiêu có kết quả cao hơn so với giới hạn tham chiếu của tiêu chuẩn Việt Nam, tuy nhiên đối chiếu với các triệu chứng của bệnh nhân, không đủ căn cứ để khẳng định là nguyên nhân gây ra ngộ độc.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia và quá trình điều tra ngộ độc, Chi cục ATVSTP nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều tối 13/2, tại nhà ông H.D.Đ. (trú xóm 7, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) xây nhà và dọn cơm khách cho nhóm thợ ăn thì xảy ra ngộ độc khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu vào đêm 13/2 (Ảnh: N.H).

Bữa ăn ngộ độc gồm có các món bánh đa khô, cá chỉ vàng khô nướng và 2 loại rượu.

Loại đầu tiên uống là rượu ngâm thân cây nghi là nấm linh chi (người nhà kể trước đó đã uống nhiều lần, không thấy có bất thường sau khi uống ở những lần trước đó), tiếp đến uống rượu khác không rõ loại. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng tại địa phương không tìm thấy chai rượu này.

5 người trong vụ ngộ độc đều phải nhập viện với triệu chứng tím mặt, sùi bọt mép, co giật, kích thích, 2/5 trường hợp hôn mê.

Đến ngày 17/2 có 3 bệnh nhân đã ổn định và ra viện. Tiếp đó, ngày 19/2, có thêm một bệnh nhân ra viện.

Hiện tại, người còn lại là ông N.V.S. (54 tuổi, trú xã Quỳnh Thạch) đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê.