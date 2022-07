4 lưu ý về chế độ ăn giúp học sinh có sức khỏe tốt trong mùa thi

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam đưa ra 4 lời khuyên về chế độ dinh dưỡng phụ huynh nên lưu ý áp dụng cho trẻ trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Thứ nhất, cho trẻ ăn uống bình thường như chế độ ăn hàng ngày. Cần ăn đủ lượng bình thường, đảm bảo đủ các nhóm thực phẩm: rau, đạm, tinh bột, hoa quả. Ăn các loại thức ăn được chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thứ hai, sau ăn 30 - 60 phút mới nên học bài. Không ăn quá no ở các bữa ăn chính, chỉ ăn no khoảng 80%. "Nếu trẻ ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa. Điều này làm giảm lượng máu lên não, dễ dẫn tới buồn ngủ, khả năng tiếp thu bài vở sẽ giảm", TS Sơn nhấn mạnh.

Thứ ba, không nên cho trẻ uống trà, cà phê, nước tăng lực hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn khi học khuya. Những thứ này giúp trẻ tạm quên đi cảm giác căng thẳng, mệt mỏi trong chốc lát. Tuy nhiên, bộ não vốn đã mệt mỏi lại bị bắt hoạt động sẽ khiến cơ thể càng mệt mỏi, thiếu minh mẫn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Chất caffeine có trong các thức uống như cà phê, trà, nước tăng lực… giúp tỉnh táo bằng cách chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng chất này còn làm tim đập nhanh, đi tiểu nhiều gây mất nước, mất ngủ, nhức đầu gây hại cho não và ngăn cản quá trình hấp thụ canxi vào cơ thể", TS Trương Hồng Sơn đưa ra lưu ý.

Thứ tư, các em học sinh không được quên uống nước. Nước rất tốt cho bộ não bởi 80% bộ não là nước. Chú ý không nên để khát mới uống nước. Mỗi ngày cần nạp khoảng 2 lít nước vào cơ thể. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung nước từ rau xanh, hoa quả, canh,… chúng ta ăn hàng ngày.