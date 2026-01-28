Xuân Lan xúc động hội ngộ hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung

Trong chương trình, Tuyết Nhung chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc qua ca khúc “Đoản xuân ca”, trong khi Thiêng Ngân mang đến không khí tươi mới, rộn ràng với “Xuân đẹp làm sao”.

Hai sắc màu âm nhạc khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở sự trong trẻo, chân thành, tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc.

Ca sĩ Tuyết Nhung thể hiện ca khúc “Đoản xuân ca” (Ảnh: Ban tổ chức).

Đảm nhận vai trò nhà sản xuất của chương trình, siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại hai người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Xuân Lan và Phi Nhung vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Những ngày cuối đời của Phi Nhung, Xuân Lan là một trong những nghệ sĩ kề cận. Sau khi Phi Nhung qua đời năm 2021, Xuân Lan vẫn thường xuyên viếng mộ bạn thân.

Chia sẻ tại chương trình, Xuân Lan cho biết việc gặp lại hai con gái của người bạn quá cố mang đến cảm xúc đặc biệt cho cô. Siêu mẫu vẫn thường xuyên hỏi thăm, cập nhật tình hình về các người con của Phi Nhung.

Ca sĩ Thiêng Ngân mang đến tiết mục vui tươi, rộn ràng (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau khi mẹ nuôi mất, Thiêng Ngân vẫn cố gắng duy trì việc học để giữ tròn lời hứa với mẹ nuôi, đồng thời tham gia các hoạt động nghệ thuật để trau dồi về nghề và trang trải học phí.

Tuyết Nhung nhận được lời mời biểu diễn ở nhiều nơi, thu nhập cũng ổn định hơn để chăm lo cho cuộc sống và gia đình. Cô cho biết cảm thấy may mắn khi nhận được sự yêu thương của khán giả trong chặng đường làm nghề.

Cả Thiêng Ngân và Tuyết Nhung đều trân trọng từng khoảnh khắc được đi hát và hạnh phúc vì những người bạn của ca sĩ Phi Nhung luôn nhớ đến, tạo cơ hội để chị em cô được theo nghề của mẹ.