Mắc bệnh nan y, Celine Dion xuất hiện bên 3 con trai và nói điều bất ngờ

Nữ ca sĩ Celine Dion vừa đưa ra tuyên bố thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân, rằng bà sẽ quay trở lại với hoạt động biểu diễn, bất chấp việc bản thân đang phải vật lộn với bệnh tật nan y.

Celine Dion viết: "Việc cố gắng vượt lên trên bệnh tật là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn quyết tâm rằng một ngày nào đó, tôi sẽ xuất hiện trở lại trên sân khấu, sẽ sống một cuộc sống bình thường nhất có thể.

Tôi rất biết ơn tình cảm yêu thương và sự hỗ trợ mà con cái, gia đình, cộng sự và tất cả các bạn đã dành cho tôi. Tôi muốn gửi lời động viên tới tất cả những ai trên thế giới này đang phải chiến đấu với hội chứng người cứng".

Đăng tải được Celine Dion thực hiện trên tài khoản mạng xã hội hôm thứ 6 tuần trước. Đi kèm với đăng tải này là bức ảnh chụp bà xuất hiện bên 3 người con trai gồm René-Charles Angélil (23 tuổi), cặp song sinh Eddy và Nelson (13 tuổi).

Đăng tải này được Celine Dion thực hiện trong ngày nâng cao nhận thức về hội chứng người cứng (ngày 15/3 hàng năm).

Hồi tháng 12/2023, chị gái của Celine Dion - bà Claudette Dion (75 tuổi) - đã công bố thông tin đáng buồn về tình trạng sức khỏe hiện tại của nữ danh ca. Hành trình chiến đấu của Celine Dion với hội chứng người cứng đang xấu đi, Dion không thể kiểm soát các bó cơ được nữa.

Bà Claudette chia sẻ: "Điều khiến tôi đau lòng nhất chính là Celine đã luôn nỗ lực sống rất kỷ luật. Celine đã luôn cố gắng hết sức trong quá trình chữa trị bệnh. Xuyên suốt cuộc đời mình, Celine Dion không bao giờ ngừng làm việc chăm chỉ. Mẹ của chúng tôi đã luôn khen ngợi Celine nhiều nhất. Cô út của gia đình đã luôn là thành viên giỏi giang nhất, làm mọi việc hoàn hảo nhất".

Bà Claudette cho biết dù tình trạng sức khỏe đi xuống, nhưng Celine Dion vẫn mong muốn sẽ có lúc có thể đứng trên sân khấu trở lại: "Mong ước của em gái cũng như của các thành viên trong gia đình chúng tôi, đó là Celine sẽ có thể quay lại với sân khấu để biểu diễn và được sống đúng với đam mê của mình. Khả năng để thực hiện được điều ấy là bao nhiêu? Chúng tôi không biết nữa".

Bà Claudette cho biết tình trạng bệnh khiến Celine Dion bị tác động tới tất cả các bó cơ trong cơ thể, bao gồm cả dây thanh âm và tim, bên cạnh các bó cơ vận động.

Hội chứng người cứng dần dần sẽ biến người mắc trở thành "tượng sống", vì cơ thể mất đi sự dẻo dai, linh hoạt. Tỉ lệ người mắc phải chứng bệnh này rất ít, chỉ khoảng một trong một triệu người.

Chứng bệnh này khiến các bó cơ càng lúc càng bị cứng lại. Trong quá trình đương đầu với bệnh tật, người bệnh sẽ cảm thấy các bó cơ bị đau nhức theo từng đợt tái đi tái lại. Chứng bệnh này có thể trở nặng tới mức khiến người bệnh mất đi khả năng đi lại, không thể tự mình thực hiện các công việc đơn giản thường ngày. Đây là một chứng bệnh chưa tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả.

"Celine vẫn đang nỗ lực rất nhiều. Em tôi thường xuyên gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị hội chứng người cứng. Celine muốn làm tất cả những gì có thể. Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra loại thuốc nào phát huy tác dụng đối với Celine, tiếp tục hy vọng là điều quan trọng lúc này", bà Claudette Dion nói.

Hồi tháng 2 năm nay, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Celine Dion trên sân khấu lễ trao giải Grammy 2024 (Mỹ) khiến nhiều fan xúc động.

Trên sân khấu, Celine Dion nói: "Cảm ơn các bạn! Tôi yêu các bạn. Khán phòng này thật đẹp. Khi tôi nói rằng tôi rất hạnh phúc khi xuất hiện ở đây, tôi nói ra điều ấy từ trái tim mình. Mong những người may mắn có mặt tại khán phòng này sẽ luôn biết trân trọng tình cảm yêu thương và niềm vui lớn lao mà âm nhạc mang lại".

Nữ ca sĩ người Canada Celine Dion (Ảnh: Page Six).

Nữ ca sĩ người Canada Celine Marie Claudette Dion (SN 1968) được mệnh danh là "nữ hoàng của những bản ballad mãnh liệt". Bà có giọng hát giàu nội lực, giàu cảm xúc với kỹ thuật xử lý đỉnh cao.

Trong sự nghiệp ca hát, Celine Dion đã thử nghiệm với các thể loại pop, rock, R&B, nhạc Phúc âm, nhạc cổ điển. Bà hát chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, ngoài ra, Celine Dion cũng từng hát bằng các thứ tiếng như Tây Ban Nha, Italia, Đức, Latinh, Nhật, Trung.

Sinh ra trong một gia đình đông con ở Charlemagne, Quebec, Canada, Celine Dion được nhà sản xuất âm nhạc René Angélil phát hiện tài năng từ sớm. Ông René Angélil sau này trở thành người quản lý và chồng của Celine Dion.

Dion sớm trở thành ca sĩ tuổi teen nổi tiếng tại quê nhà Canada với hàng loạt album hát tiếng Pháp ra mắt thành công trong thập niên 1980. Celine Dion vươn tầm trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest 1998. Khi ấy, Celine Dion đại diện cho Thụy Sĩ thể hiện ca khúc Ne partez pas sans moi.

Album hát tiếng Anh đầu tiên của bà - Unison (1990) - giúp bà được nhìn nhận là giọng ca pop tiềm năng tại thị trường âm nhạc Bắc Mỹ và một số nước nói tiếng Anh. Album The Colour of My Love (1993) đánh dấu việc Dion thực sự trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế.

Celine Dion tiếp tục gặt hái thành công trong thập niên 1990 với những album hát tiếng Anh bán chạy như Falling into You (1996) và Let's Talk About Love (1997). Dion có hàng loạt bản hit tầm cỡ quốc tế như The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now, I'm Your Angel, That's the Way It Is, I'm Alive.

Đặc biệt, ca khúc nhạc phim My Heart Will Go On của bộ phim điện ảnh Titanic (1997) giúp bà có vị trí vững chắc trong lòng công chúng quốc tế thuộc nhiều thế hệ.

Dion tiếp tục cho ra mắt những album hát tiếng Pháp rất thành công bên cạnh những album hát tiếng Anh, có thể kể tới D'eux (1995), S'il suffisait d'aimer (1998), Sans attendre (2012), Encore un soir (2016). Trong thập niên 2000, Celine Dion dồn tâm sức cho hoạt động biểu diễn trực tiếp. Các đêm nhạc và tour lưu diễn của bà diễn ra rất thành công và ăn khách.

Năm 2009, tờ tin tức Los Angeles Times đánh giá Celine Dion là ca sĩ kiếm được nhiều tiền nhất trong thập niên 2000. Dựa trên doanh thu từ việc bán album cũng như lượng vé bán ra của các đêm nhạc và tour lưu diễn, tờ tin tức này ước đoán sự nghiệp ca hát của Dion tạo nên mức doanh thu 747 triệu USD trong thập niên 2000.

Với hơn 200 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu, Dion là ca sĩ người Canada ăn khách nhất trong lịch sử âm nhạc. Dion cũng được nhìn nhận là một trong những nữ ca sĩ có sự nghiệp thành công nhất trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới.