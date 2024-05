Celine Dion bật khóc nói về cuộc chiến với căn bệnh nan y

Bộ phim tài liệu I Am: Celine Dion vừa giới thiệu trailer. Thông qua bộ phim này, nữ danh ca người Canada chia sẻ về nỗi nhớ sân khấu, nhớ khán giả trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Hội chứng người cứng khiến công việc và cuộc sống của Celine Dion hoàn toàn bị đảo lộn. Hội chứng này dần biến người mắc trở thành "tượng sống", vì cơ thể mất đi sự dẻo dai, linh hoạt. Tỉ lệ người mắc phải chứng bệnh này rất ít, chỉ khoảng một trong một triệu người.

Trong quá trình đương đầu với bệnh tật, người bệnh sẽ cảm thấy các bó cơ bị đau nhức theo từng đợt tái đi tái lại. Chứng bệnh này có thể trở nặng tới mức khiến người bệnh mất khả năng đi lại, không thể tự mình thực hiện các công việc đơn giản thường ngày. Đây là một chứng bệnh chưa tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả.

Cuối năm 2022, lần đầu tiên Celine Dion thông báo tới công chúng về tình trạng bệnh của mình. Sau đó, bà đã buộc phải hủy toàn bộ lịch biểu diễn. Trong đoạn trailer, Celine nói: "Không khó để thực hiện một buổi biểu diễn, nhưng rất khó để có thể tuyên bố hoãn hủy một buổi biểu diễn.

Tôi đã cố gắng nỗ lực mỗi ngày, nhưng quả thực tôi đang trong một cuộc vật lộn. Tôi nhớ cảm giác đứng trên sân khấu. Nếu không thể chạy được, tôi sẽ đi bộ. Nếu không đi bộ được nữa, tôi sẽ bò, nhưng tôi sẽ không dừng lại".

Trailer còn đưa vào cảnh Celine tập luyện vật lý trị liệu, bên cạnh những thước phim ghi lại chặng hành trình sự nghiệp của bà qua các thập kỷ.

Nữ danh ca 56 tuổi cho biết việc thực hiện bộ phim tài liệu này rất quan trọng đối với bà: "Hai năm qua là một khoảng thời gian rất thử thách đối với tôi. Từ việc phát hiện ra bệnh cho tới việc học cách sống chung với bệnh, nhưng không để bản thân đầu hàng trước bệnh tật, đó quả thực là một chặng hành trình khó khăn.

Chặng đường để tôi có thể tiếp tục sự nghiệp biểu diễn vẫn còn khá dài ở phía trước. Tôi rất nhớ cảm giác đứng trên sân khấu và được nhìn thấy khán giả. Trong quãng thời gian tôi vắng mặt và không thể biểu diễn, tôi quyết định ghi lại một giai đoạn trong cuộc sống của mình. Tôi hy vọng có thể nâng cao nhận thức về căn bệnh hiếm gặp này".

Thực tế, tình trạng bệnh của Celine Dion có lúc nghiêm trọng tới mức bà tưởng như mình sắp chết. Nhưng vượt qua những thời điểm đen tối nhất, bệnh tình của nữ danh ca đã dần khá lên.

Hồi tháng 3 năm nay, Celine từng đưa ra tuyên bố thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân, rằng bà sẽ quay trở lại với hoạt động biểu diễn.

Khi ấy, Celine Dion viết: "Việc cố gắng vượt lên trên bệnh tật là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi vẫn quyết tâm rằng một ngày nào đó, tôi sẽ xuất hiện trở lại trên sân khấu, sẽ sống một cuộc sống bình thường nhất có thể.

Tôi rất biết ơn tình cảm yêu thương và sự hỗ trợ mà con cái, gia đình, cộng sự và tất cả các bạn đã dành cho tôi. Tôi muốn gửi lời động viên tới tất cả những ai trên thế giới này đang phải chiến đấu với hội chứng người cứng".

Nữ ca sĩ người Canada Celine Dion (SN 1968) được mệnh danh là "nữ hoàng của những bản ballad mãnh liệt". Bà có giọng hát giàu nội lực, giàu cảm xúc với kỹ thuật xử lý đỉnh cao.

Celine Dion vươn tầm trở thành ngôi sao ca nhạc quốc tế sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Eurovision Song Contest 1998.

Celine Dion gặt hái thành công trong thập niên 1990 với những album hát tiếng Anh bán chạy như Falling into You (1996) và Let's Talk About Love (1997). Bà có hàng loạt bản hit tầm cỡ quốc tế như The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now, I'm Your Angel, That's the Way It Is, I'm Alive.

Đặc biệt, ca khúc nhạc phim My Heart Will Go On của bộ phim điện ảnh Titanic (1997) giúp bà có vị trí vững chắc trong lòng công chúng quốc tế thuộc nhiều thế hệ.

Với hơn 200 triệu đĩa hát bán ra trên toàn cầu, Celine Dion là ca sĩ người Canada ăn khách nhất trong lịch sử âm nhạc. Bà cũng được nhìn nhận là một trong những nữ ca sĩ có sự nghiệp thành công nhất trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới.