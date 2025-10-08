Xệ Xệ lần đầu làm vedette, tiết lộ cuộc sống sau khi nổi tiếng

Rapper nhí Xệ Xệ là một trong những sao nhí được chú ý thời gian qua với hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Tròn một năm kể từ ngày phát hành ca khúc Em bé chất (nhạc phẩm hút 14 triệu lượt xem trên YouTube), rapper 8 tuổi được nhận xét ngày càng chững chạc, thể hiện được dấu ấn riêng.

Hôm 7/10, Xệ Xệ trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện tại một chương trình thời trang nhí ở TPHCM.

"Em bé chất" Xệ Xệ tại chương trình thời trang hôm 7/10 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên sàn diễn, rapper nhí bước ra với thần thái tự tin. Cậu bé 8 tuổi mặc trang phục đậm chất hiphop, phối áo phông rộng với quần túi hộp, đeo kính râm bản to. Xệ Xệ vừa trình diễn thời trang, vừa hát live loạt ca khúc như Em bé chất, I'm a good kid...

Tiết mục kết hợp giữa catwalk và biểu diễn âm nhạc của Xệ Xệ nhận được sự hưởng ứng của nhiều khán giả có mặt tại chương trình. Rapper nhí gây ấn tượng bởi vẻ chững chạc, tự tin nhưng không đánh mất sự hồn nhiên, đáng yêu đúng lứa tuổi.

Rapper Xệ Xệ tự tin biểu diễn giữa dàn mẫu nhí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của "Em bé chất" Xệ Xệ cho biết, cậu bé vô cùng hào hứng khi trải nghiệm làm vedette, biểu diễn ở một show thời trang và giao lưu với nhiều bạn nhỏ.

Từ Hà Nội bay vào TPHCM, Xệ Xệ hoàn thành việc tập dượt cho chương trình trong 1 tiếng đồng hồ, thể hiện sự chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

"Khi bước ra sân khấu, bé được tiếp thêm sự tự tin hơn nhờ sự cổ vũ của nhiều khán giả. Mỗi lần xuất hiện, bé thích thú khi được gặp gỡ mọi người, luôn cháy hết mình vì đam mê âm nhạc", phía Xệ Xệ cho biết.

Đại diện chương trình cũng giải thích, việc lựa chọn Xệ Xệ trình diễn trong show không chỉ vì sự nổi tiếng của rapper nhí, mà hình ảnh, phong cách của bé lan tỏa năng lượng tích cực, đại diện cho những em bé tự tin, biết cách tỏa sáng theo cách riêng.

Phía Xệ Xệ chia sẻ thêm, sau khi nổi tiếng với loạt ca khúc được khán giả đón nhận như Em bé Việt Nam, Em bé chất hay Thánh Gióng, cậu bé vẫn luôn cân bằng việc học tập và hoạt động nghệ thuật. Dù bận rộn chạy show, rapper nhí vẫn chăm chỉ trau dồi kiến thức văn hóa, đạt điểm 9, điểm 10 tại trường học.

Thời gian tới, rapper Xệ Xệ cũng ấp ủ ra mắt một ca khúc mới, kỳ vọng tạo thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp.