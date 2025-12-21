Xác lập kỷ lục màn đồng diễn Tango của 500 vũ công tại Hà Nội

Ngày 20/12, tại Hà Nội, tiết mục Bản Tango Hà Nội với sự tham gia của 500 vũ công đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về số lượng người tham gia đồng diễn đông nhất.

Tiết mục quy tụ 500 vũ công tham gia trình diễn, bao gồm các cặp đôi từ Đội tuyển Dancesport Hà Nội và nhiều câu lạc bộ khiêu vũ, tạo nên một không gian sôi động, đầy màu sắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình chính luận nghệ thuật Bản giao hưởng hòa bình 2025 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức. Tham dự và trao chứng nhận có TS Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng đại diện Viện Kỷ lục Việt Nam.

Màn trình diễn quy tụ 250 cặp đôi đến từ Đội tuyển Dancesport Hà Nội và các câu lạc bộ khiêu vũ.

Trên nền nhạc ca khúc Bản Tango Hà Nội (nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền), dưới sự điều phối chuyên môn của kiện tướng Chí Anh trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, tiết mục được đánh giá cao nhờ ngôn ngữ hình thể tinh tế, giàu cảm xúc, khắc họa nhịp sống hiện đại, năng động của Thủ đô.

Bên cạnh nội dung xác lập kỷ lục, khán giả còn được thưởng thức các vũ điệu Waltz, Boston, Jive... qua các tác phẩm kinh điển như Hà Nội mùa thu, Nhớ về Hà Nội, La Cumpasita, Despacito...

Chương trình còn có sự đồng hành của Dàn nhạc Dòng thời gian cùng các nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Minh Quân, Bích Ngọc, Thu Thủy.

Nhiều nghệ sĩ tham gia trong tiết mục này (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây là năm thứ 6 chương trình Bản giao hưởng hòa bình được tổ chức nhằm cụ thể hóa các hoạt động trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu. Thông qua các loại hình điện ảnh, âm nhạc và khiêu vũ, sự kiện chuyển tải các thông điệp chính trị - xã hội một cách mới mẻ, giàu tính thẩm mỹ, thể hiện khát vọng của một Hà Nội tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Việc xác lập kỷ lục lần này không chỉ tôn vinh nghệ thuật mà còn góp phần kết nối hệ sinh thái sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô...