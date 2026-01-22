Vương Phi âm thầm giúp đỡ chồng cũ Lý Á Bằng giữa khủng hoảng tài chính

Quỹ từ thiện Yên Nhiên được thành lập sau khi con gái chung của hai nghệ sĩ - Lý Yên - mắc dị tật sứt môi bẩm sinh. Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em không may mắc căn bệnh này.

Hiện tại, Lý Yên đã 20 tuổi, phục hồi ngoại hình tự nhiên, sở hữu khí chất nổi bật và trở thành nguồn cảm hứng, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh tương tự.

Lý Á Bằng và Vương Phi từng cùng sáng lập quỹ từ thiện (Ảnh: Sina).

Trong nhiều lần phát biểu trước truyền thông, Lý Á Bằng thừa nhận rằng nếu không có uy tín và sức ảnh hưởng của Vương Phi, quỹ từ thiện và bệnh viện liên quan khó có thể được thành lập cũng như duy trì hoạt động lâu dài.

Vốn là người kín tiếng, Vương Phi từng dành lời ghi nhận cho đội ngũ Yên Nhiên: “Dù là một đồng tiền, một phần sức lực hay chỉ là một tâm niệm thiện lành, tất cả đều đáng quý”. Sau khi ly hôn, Vương Phi không còn tham gia các hoạt động của quỹ.

Quỹ Yên Nhiên đối mặt nguy cơ đóng cửa

Những ngày gần đây, Lý Á Bằng gây chú ý khi công khai chia sẻ tình trạng khó khăn nghiêm trọng của Bệnh viện Nhi Thiên Sứ Yên Nhiên (Bắc Kinh, Trung Quốc) - cơ sở y tế do anh điều hành và cũng thuộc Quỹ từ thiện Yên Nhiên.

Trong một video, nam diễn viên cho biết bệnh viện đang đứng trước nguy cơ phải di dời, thậm chí đóng cửa, do khoản nợ tiền thuê mặt bằng vượt 20 triệu NDT (hơn 75 tỷ đồng).

Lý Á Bằng đối mặt với nhiều khó khăn kinh doanh trong những năm gần đây (Ảnh: Sohu).

Bệnh viện được thành lập hơn 10 năm qua, đã thực hiện khoảng 11.000 ca phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, trong đó 7.000 ca hoàn toàn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Địa điểm bệnh viện được thuê từ năm 2009. Đến năm 2019, khi hợp đồng thuê 10 năm hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng giá thuê. Sau đại dịch Covid-19, hoạt động của bệnh viện gần như đình trệ, dẫn đến khó khăn tài chính kéo dài.

Lý Á Bằng cho biết trong 5 năm qua, anh đã thanh toán khoảng 25 triệu NDT (hơn 94 tỷ đồng), song vẫn còn khoản nợ 26 triệu NDT (hơn 98 tỷ đồng) là phần tiền thuê tăng thêm mà anh không đủ khả năng chi trả. Do không trả được tiền thuê, chủ nhà đã khởi kiện.

Tháng 3/2025, tòa án ra phán quyết yêu cầu bệnh viện phải di dời, đồng thời thanh toán toàn bộ tiền thuê còn thiếu và tiền phạt. Nam diễn viên cho biết chấp nhận phán quyết, đồng thời thừa nhận đã giằng co suốt nhiều năm giữa việc tiếp tục duy trì bệnh viện hay buộc phải đóng cửa.

Vương Phi và Lý Á Bằng từng đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện khi còn là vợ chồng (Ảnh: Sina).

Những chia sẻ của Lý Á Bằng nhận được sự cảm thông lớn từ công chúng. Nhiều khán giả kêu gọi chung tay quyên góp để duy trì hoạt động chữa bệnh miễn phí cho trẻ em.

Tính đến ngày 17/1, quỹ đã nhận được khoảng 180.000 lượt quyên góp, với tổng số tiền vượt 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng). Đáng chú ý, trong những người đóng góp cho quỹ có Vương Phi.

Dù đã ly hôn 10 năm, Vương Phi vẫn ẩn danh quyên góp tổng cộng 32,68 triệu NDT (hơn 123 tỷ đồng) cho quỹ từ thiện, chủ yếu để chi trả các chi phí hành chính của quỹ và bệnh viện.

Cuộc hôn nhân nhiều bí ẩn của Vương Phi - Lý Á Bằng

Lý Á Bằng và Vương Phi có 8 năm chung sống trong vai trò vợ chồng. Thời điểm đến với Vương Phi, Lý Á Bằng là một trong những tài tử đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Hai nghệ sĩ kết hôn vào năm 2005, không lâu sau khi Vương Phi chia tay Tạ Đình Phong. Trước đó, nữ ca sĩ từng có một cuộc hôn nhân ngắn với rocker Đậu Duy và có một con gái riêng.

Cuộc hôn nhân với Vương Phi từng khiến Lý Á Bằng tiếc nuối (Ảnh: Sina).

Về phía Lý Á Bằng, trước khi kết hôn với “thiên hậu”, anh từng được biết đến là nam diễn viên đào hoa, có mối quan hệ tình cảm với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Cù Dĩnh, Châu Tấn...

Trong 8 năm bên nhau, Vương Phi và Lý Á Bằng đồng hành trong công việc, các hoạt động thiện nguyện và có một con gái chung, đặt tên là Lý Yên.

Lý Á Bằng luôn thể hiện sự ngưỡng mộ và tình cảm dành cho Vương Phi. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, anh thường nắm tay cô, dành cho cô ánh nhìn trìu mến. Trái lại, Vương Phi khá kín tiếng, ít bộc lộ cảm xúc nơi đông người, tạo cảm giác lạnh lùng và xa cách.

Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2013, Lý Á Bằng gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung nuôi con và lo cho gia đình. Trong khi đó, Vương Phi tái hợp với “tình cũ” Tạ Đình Phong.

Một số nguồn tin cho biết, sau ly hôn, Lý Á Bằng không dễ mở lòng với người phụ nữ khác, được cho là vẫn còn nhiều tình cảm dành cho Vương Phi.

Trong lá thư gửi Vương Phi trước khi ly hôn, nam diễn viên từng viết: “Nếu lý do ly hôn chỉ đơn giản là em không còn yêu anh nữa, anh cho rằng em vẫn chưa hiểu thế nào là yêu. Em coi hôn nhân như một vở kịch, trong khi anh thực sự mong được cùng em bước tiếp chặng đường này”.

Cuộc sống khó khăn của Lý Á Bằng sau ly hôn

Năm 2020, gần 7 năm sau khi ly hôn và khi con gái đã đi du học nước ngoài, Lý Á Bằng mới mở lòng với mối quan hệ mới.

Lý Á Bằng hiện sống độc thân và tập trung cho công việc kinh doanh, thanh toán các khoản nợ (Ảnh: Sohu).

Nam diễn viên công khai tình cảm với người đẹp kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ và tiến tới hôn nhân vào năm 2022. Hai người có một con gái chung nhưng đến năm 2025 bất ngờ xác nhận ly hôn, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Dù cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, Lý Á Bằng vẫn bày tỏ sự biết ơn đối với Hải Hà Kim Hỷ khi cô đã cùng anh vượt qua những giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Những năm gần đây, Lý Á Bằng liên tục gặp khó khăn do kinh doanh thua lỗ. Anh bị tòa án cưỡng chế thi hành án với số tiền lên tới 40 triệu NDT (gần 151 tỷ đồng), bị đưa vào danh sách người thất tín, hạn chế vay vốn và di chuyển bằng đường hàng không.

Áp lực kinh tế kéo dài được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của nam diễn viên. Thời gian gần đây, anh thường xuyên livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng để trang trải cuộc sống.