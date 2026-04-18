"Ngọc nữ" Jun Vũ: Vòng eo 2 gang tay, kín tiếng sau chia tay

Diễn viên Jun Vũ (SN 1995) từng được khán giả chú ý với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh", "hot girl trà sữa". Gần đây, cô trở lại điện ảnh với tác phẩm Song hỷ lâm nguy. Trong phim, Jun Vũ vào vai Phương Anh - cô gái tình cờ tổ chức đám cưới cùng ngày giờ với người yêu cũ, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Những video về nhan sắc của Jun Vũ hút hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cô cũng đối mặt với một số tranh luận xoay quanh phong độ diễn xuất, khả năng lựa chọn kịch bản.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Jun Vũ cho biết, cô có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai Phương Anh trong phim mới. Nữ diễn viên chủ động trao đổi với đạo diễn Hà Vũ, chia sẻ những câu chuyện cá nhân để góp phần xây dựng nhân vật.

Theo Jun Vũ, Phương Anh có nhiều điểm tương đồng với tính cách ngoài đời, giúp quá trình hóa thân trở nên tự nhiên hơn. “Có những lúc tôi cảm giác mình diễn như không diễn”, cô nói.

Trước những ý kiến cho rằng Jun Vũ có thế mạnh ngoại hình nhưng khả năng diễn xuất chưa thực sự ấn tượng, sự nghiệp điện ảnh "trồi sụt thất thường", cô xem đây là góp ý đáng tiếp thu.

"Tôi biết ơn vì khán giả công nhận ngoại hình của mình. Còn những khía cạnh nào thiếu sót, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện để phát triển tốt hơn. Thực ra mỗi lần nhận phim, tôi không đoán trước được rằng phim sẽ thắng hay không. Tôi chỉ biết phim đó dàn diễn viên là ai, đạo diễn là ai, ê-kíp đầu tư nhiều hay không.

Việc khán giả có thích phim đó hay không là điều nằm ngoài dự đoán của tôi. Mỗi năm, trong những kịch bản tôi đọc, tôi sẽ xem nhân vật nào tôi có thể đồng cảm, tôi làm được gì cho vai diễn đó và khi bước vào ghi hình tôi sẽ làm tốt nhất có thể", Jun Vũ bộc bạch.

Jun Vũ cho biết thêm, cô luôn chăm chỉ trong sự nghiệp, đi casting (thử vai) đều đặn để tìm kiếm các cơ hội. Tuy nhiên, việc có một vai diễn bùng nổ hay không tùy thuộc vào may mắn, sự tin tưởng từ mọi người.

Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên nhận ra diễn xuất là hành trình học hỏi không ngừng. Cô tích cực trau dồi kỹ năng qua các lớp học diễn xuất, luyện đài từ, học MC cải thiện khả năng điều khiển giọng nói, thậm chí học thêm vũ đạo.

"Trước đây khi mới vào nghề, tôi ít kinh nghiệm, làm gì cũng bỡ ngỡ. Bây giờ tôi nhận ra diễn viên luôn cần phải học. Càng làm nghề, càng có nhiều vốn sống, mình lại càng phải trau dồi hơn. Khi làm diễn viên, mình sẽ phải hóa thân vào nhiều dạng vai, nên cần có nhiều kỹ năng càng tốt", Jun Vũ nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Jun Vũ cho biết cô không hối tiếc về bất kỳ quyết định nào. Với cô, mỗi thành công hay thất bại đều là trải nghiệm cần thiết để trưởng thành.

"Tôi không bao giờ thấy hối hận vì những quyết định của mình. Những điều tôi đã làm, kể cả là thành công hay thất bại, thì cũng là bài học để lần sau mình biết rút kinh nghiệm ở đâu. Nói về giá như thì sẽ có nhiều giá như lắm, như giá như lúc đó mình giỏi hơn, biết kỹ năng này tốt hơn, biết đài từ giỏi hơn. Nhưng nhờ vấp ngã, tôi có thêm những trải nghiệm cho quá trình trưởng thành", Jun Vũ chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng hé lộ, so với trước đây, thu nhập hiện tại của cô ổn định. Ở tuổi 31, Jun Vũ giữ thái độ trân trọng, biết ơn về những điều đang có, nhưng không ngừng thúc đẩy bản thân phấn đấu nhiều hơn cho sự nghiệp.

"Tôi nghĩ mình hãy cứ là chính mình. Mình phải yêu thích những điều mình đang làm, những vai diễn mình đóng. Ai yêu thích màu sắc của tôi thì sẽ là tệp khán giả dành riêng cho tôi. Còn tôi không thể lúc nào cũng đi chiều lòng người này, người kia. Rất khó để làm như vậy vì nếu kéo dài sẽ khiến mình dần dần không còn yêu thích chính mình nữa", Jun Vũ cho hay.

Jun Vũ sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn gợi cảm. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều được khen ngợi bởi vòng eo "nhỏ bằng 2 gang tay" cùng vòng ngực đầy đặn.

"Trộm vía là tôi có cơ địa dễ gầy, nên không cần siết cân quá mức mà vẫn giữ được hình thể thon thả. Tôi thường tập gym, tập võ và chơi thêm một số môn thể thao. Tôi không áp lực giữ dáng, mà chỉ áp lực làm sao với lịch trình bận rộn, tôi vẫn có thời gian nghỉ ngơi, giữ nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn và tinh thần thoải mái", Jun Vũ chia sẻ bí quyết chăm sóc ngoại hình.

Từng gắn với hình tượng trong trẻo, từ khi Jun Vũ lột xác sang hình tượng gợi cảm, cô cũng nhận một số tranh cãi hoặc bình luận soi mói của dân mạng. Phản hồi về điều này, nữ diễn viên khẳng định cô luôn cân nhắc trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh.

"Tôi luôn ý thức rằng gợi cảm cũng cần đúng nơi đúng chỗ. Tôi biết những bình luận tiêu cực nhưng tôi không bận tâm vì mình không làm gì sai. Nếu chẳng may mình lỡ mặc đồ hớ hênh ở sự kiện cần sự trang nghiêm, thì đó là lúc mình cần phải rút kinh nghiệm", Jun Vũ cho hay.

Giữa lịch trình bận rộn, Jun Vũ không chỉ chăm sóc sức khỏe, vẻ ngoài mà còn dành thời gian giữ tinh thần cân bằng. Cô thường có những khoảng lặng "sống chậm" như đi dạo, nghe nhạc, thưởng thức món ăn yêu thích, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

"Tôi là người hay suy nghĩ nhiều, nhưng khi công việc cuốn đi, những cảm xúc tiêu cực cũng dần được trút bỏ. Bận rộn là điều tốt vì khi đó mình sẽ không có thời gian để buồn phiền. Những lúc tâm trạng, tôi tự nhủ mỗi ngày mình phấn đấu làm tốt hơn ngày hôm qua, tiến bộ hơn hôm qua, mình cảm nhận được những điều tích cực, những yêu thương từ mọi người, là tôi có thêm động lực cố gắng", Jun Vũ chia sẻ.

Phản hồi với phóng viên về tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Khoai Vũ sau Song hỷ lâm nguy, Jun Vũ khẳng định cô không bận tâm trước những gán ghép của khán giả. "Tôi vốn đã quen với việc khán giả thường ghép đôi tôi với bạn diễn này, bạn diễn kia. Tin đồn lúc nào cũng có, quan trọng là mình biết mình cần làm gì. Tôi ít khi lên tiếng đính chính vì công việc là điều tôi ưu tiên chứ không phải là những chuyện bên lề", cô nói.

Nữ diễn viên cũng giữ quan điểm kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô chỉ sẵn sàng chia sẻ với khán giả khi có tin vui về hôn nhân.

"Chuyện tình cảm là vấn đề cá nhân. Tôi muốn giữ kín việc mình tìm hiểu ai, quen biết ai cho đến khi chắc chắn đi đến kết hôn với người đó. Chuyện 2 người thì chỉ 2 người biết sẽ thoải mái hơn, không nên công khai vì sẽ gây áp lực cho đối phương.

Với tôi, việc kết thúc một mối quan hệ cũng thường diễn ra trong bình yên, nhẹ nhàng. Có thể chia tay rồi nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ nhau, vẫn chào hỏi nhau. Tình yêu kết thúc nhưng cả 2 vui vẻ vẫn hơn là thù ghét nhau. Mình ghét ai, ôm hận ai thì người mệt là chính mình nên cứ bình thường, nhẹ nhàng thì vẫn hơn", Jun Vũ nói.

Hiện tại, Jun Vũ ưu tiên phát triển sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Về hình mẫu bạn trai, cô không đặt nặng yếu tố tài chính mà đề cao sự đồng cảm, chia sẻ.

"Nếu may mắn tìm được đúng người, đối phương sẽ là chỗ dựa vững chắc. Nhưng chuyện tình cảm không thể tránh khỏi những thăng trầm. Tôi không sợ lấy chồng, mà chỉ là tôi chưa tìm được người phù hợp để đi với tôi suốt cuộc đời.

Bạn trai có kinh tế là điều tốt, nhưng tôi cũng là người tự lo được tài chính. Công việc dẫu khó khăn áp lực thế nào, tôi đều cân bằng được. Tôi chỉ cần tìm được người khiến tôi có cảm giác an toàn, bình yên, luôn kề cận chia sẻ, quan tâm mình", Jun Vũ bộc bạch.

Jun Vũ sinh năm 1995 tại Hà Nội, từng tham gia các phim như: 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Người bất tử, Tháng năm rực rỡ, Ngốc ơi tuổi 17, Gái già lắm chiêu 3, Chìa khóa trăm tỷ... Cô từng đoạt một số giải thưởng như: Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2016, Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại giải thưởng Cánh diều vàng 2016...

