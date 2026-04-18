Ngọc nữ điện ảnh cao 1,75m, 18 tuổi đã đóng hai bộ phim "trăm tỷ"

Đoàn Minh Anh (SN 2008, TPHCM) bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ qua vai trò người mẫu ảnh và diễn viên quảng cáo. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1,75m, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019.

Tuy nhiên, điện ảnh mới thực sự là nơi đưa cái tên Đoàn Minh Anh đến gần với khán giả. Trong lần đầu đóng phim điện ảnh, Minh Anh đã được giao vai diễn quan trọng trong dự án có doanh thu 248 tỷ đồng là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ.

Khi đó, nữ diễn viên mới 17 tuổi, vào vai Nga, một nhân vật là mắt xích quan trọng trong mạch truyện trinh thám pha lẫn yếu tố kỳ ảo. Minh Anh đã khiến giới chuyên môn bất ngờ vì chinh phục thành công vai diễn đòi hỏi diễn xuất tinh tế, biểu đạt được tâm lý phức tạp của nhân vật.

Tiếp nối thành công, Minh Anh góp mặt trong dự án Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang. Bộ phim ra rạp dịp Tết vừa qua, mang về doanh thu hơn 110 tỷ đồng. Trong phim, Minh Anh vào vai con gái của nhân vật do Trường Giang thủ vai. Cô đã thể hiện một cách thuyết phục nhờ lối diễn tự nhiên.

Gần đây, Minh Anh đóng vai chính trong phim kinh dị Phí phông của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Bộ phim ra mắt ngày 16/4, đến thời điểm hiện tại đã có doanh thu hơn 33 tỷ đồng.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các dự án có doanh thu "khủng" giúp cô được truyền thông ưu ái gọi bằng những mỹ danh như "ngọc nữ điện ảnh", hay "diễn viên trăm tỷ".... Điều này mang lại cho Minh Anh sự ghi nhận nhưng cũng đi kèm áp lực. Dù vậy, cô chủ động nhìn sự việc theo hướng tích cực để có động lực tiến bộ mỗi ngày.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về sự thành công đến sớm, Đoàn Minh Anh cho biết đó là sự kết hợp giữa may mắn và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Tôi đã có khoảng 10 năm hoạt động và trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực trước khi đi theo đam mê diễn xuất. Vì vậy, cơ hội đến không hoàn toàn ngẫu nhiên mà tôi luôn tích cực rèn luyện. Tôi cũng tin rằng thành công của mỗi bộ phim là công sức của cả ê-kíp, tôi chỉ là một phần trong đó", cô nói.

Vừa tham gia sự kiện ra mắt phim Phí phông, Minh Anh tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều người cũng hỏi nữ diễn viên về kỳ vọng doanh thu của bộ phim nhưng cô không đặt nặng vấn đề này. Cô cho rằng, việc của diễn viên là hoàn thành trọn vẹn vai diễn và hy vọng bộ phim được khán giả đón nhận.

Một điểm đặc biệt trong hành trình của Minh Anh là việc cô không xuất thân từ môi trường đào tạo diễn xuất bài bản. Thay vào đó, cô tích lũy kinh nghiệm thông qua các dự án thực tế và quá trình quan sát. Nữ diễn viên cho biết, cô học hỏi từ đạo diễn, đồng nghiệp, đồng thời tự nghiên cứu qua việc xem phim trong và ngoài nước để hiểu cách xây dựng nhân vật.

"Từ nhỏ, tôi đã có cơ hội tham gia những vai diễn phù hợp với độ tuổi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Nhờ đó, tôi học được rất nhiều qua việc quan sát các đạo diễn và những anh chị đi trước cách xây dựng nhân vật, từ tâm lý đến biểu đạt. Bên cạnh đó, tôi cũng tự trau dồi bằng cách xem nhiều phim, cả trong nước lẫn quốc tế, để hiểu thêm về cách xây dựng nhân vật", cô chia sẻ.

Khi làm việc trong các ê-kíp lớn, Minh Anh cũng được học hỏi về tính kỷ luật và chuyên nghiệp. Cô cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong quá trình phát triển của diễn viên là sự cầu thị, chăm chỉ học hỏi kỹ thuật diễn và trau dồi trải nghiệm để vai diễn có chiều sâu.

Khi được hỏi về lý do có thể vượt qua nhiều ứng viên để tham gia các dự án của những đạo diễn tên tuổi, Minh Anh cho rằng yếu tố quyết định nằm ở sự phù hợp với nhân vật.

Trong các bộ phim đã tham gia, Minh Anh được giao những vai thiếu nữ mười tám đôi mươi. Nhưng các nhân vật của cô đều có chiều sâu, thậm chí là gánh nặng tâm lý, điều này cũng là thách thức với Minh Anh. Cô thường tìm kiếm chất liệu cảm xúc để nhập vai từ những trải nghiệm gần gũi, đặc biệt là từ mẹ.

"Tôi còn khá trẻ nên trải nghiệm chưa nhiều, nhưng may mắn được sống cùng mẹ, một người phụ nữ rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn. Khi gặp những cảnh nặng tâm lý, tôi thường nghĩ về mẹ, về những câu chuyện và cảm xúc mà mẹ đã trải qua, rồi chắt lọc lại để đưa vào nhân vật", "ngọc nữ" 18 tuổi chia sẻ.

Ngoài diễn xuất, Đoàn Minh Anh vẫn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, tận dụng chiều cao nổi bật 1,75m. Cô cũng thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí, sự kiện quảng bá của nhãn hàng với tư cách người có sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, cô xác định con đường mà mình đang theo đuổi là một diễn viên, chính vì vậy, Minh Anh coi trọng trải nghiệm hơn là giữ gìn vẻ bề ngoài.

Cô nói: "Tôi nghĩ với một diễn viên, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thật, dù trên màn ảnh hay ngoài đời. Vì vậy, tôi không quá đặt nặng áp lực phải luôn “không tì vết”. Tôi chọn mang con người thật của mình đến với khán giả, có thể chưa hoàn hảo, nhưng chân thành. Với tôi, chính sự chân thật đó mới giúp mình kết nối lâu dài với khán giả".

Ảnh: Nhân vật cung cấp