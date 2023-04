Vừa lấy vợ, "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi đã được khuyên ly hôn

Ngày 7/4 vừa rồi, Lee Seung Gi và Lee Da In tổ chức lễ cưới sang trọng tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul-Parnas ở Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc trước sự chứng kiến của đông đảo đồng nghiệp trong làng giải trí. Hôn lễ của họ được so sánh với một lễ trao giải của làng giải trí xứ Hàn nhờ lượng khách mời ngôi sao.

Lee Seung Gi vừa đăng tâm thư bảo vệ bà xã và cuộc hôn nhân của anh (Ảnh: Instagram).

Đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In nhận được lời chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp. Trong hôn lễ, chú rể và cô dâu đều bật khóc vì xúc động, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc nhau tới cuối đời. Tuy nhiên, đám cưới đình đám của Lee Seung Gi lại không được khán giả của anh ủng hộ.

Từ thời điểm cặp đôi công khai hẹn hò tới khi Lee Seung Gi thông báo kế hoạch kết hôn và sau đám cưới, họ đều không được người hâm mộ của nam diễn viên ủng hộ. Tối 12/4, Lee Seung Gi đăng tâm thư lên trang cá nhân phản hồi về những ồn ào quanh đám cưới của anh. Tài tử xứ Hàn thừa nhận buồn, mệt mỏi và khó chịu khi bị chỉ trích vì cưới Lee Da In.

Nam diễn viên cho biết, bà xã Lee Da In không được quyền lựa chọn bố mẹ, vì vậy anh không thể chia tay cô chỉ vì vấn đề gia đình. Ngôi sao nổi tiếng viết: "Tôi muốn nói điều này với những người hâm mộ. Trước hết, tôi xin lỗi mọi người. Tôi biết các bạn đã bị tổn thương rất nhiều với các bài báo. Một khán giả nói rằng đó là lý do bạn ấy ngăn cản cuộc hôn nhân của tôi. Ngay cả những người quen thân cũng khuyên tôi chia tay. Họ nói rằng hãy nghĩ đến hình tượng của mình. Tôi đã thất vọng. Làm sao có thể nói với cô ấy rằng chúng tôi nên chia tay vì vấn đề của bố mẹ".

Lee Seung Gi và Lee Da In không được khán giả của nam diễn viên chúc phúc sau đám cưới (Ảnh: News).

Lee Seung Gi cũng chia sẻ, anh và vợ hứa cùng nhau sống để trả ơn. Họ dự định sử dụng tất cả số tiền mừng cưới gửi cho một quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn. Anh đồng thời cảm ơn những đồng nghiệp đã tham dự hôn lễ và chúc phúc cho hai vợ chồng.

Ngoài việc phản đối đám cưới của Lee Seung Gi, một số người dùng mạng còn tung tin vợ chồng anh tranh thủ sức hút đám cưới để nhận quảng cáo từ nhãn hàng. Cụ thể, trong một video xuất hiện trên mạng xã hội, vào thời điểm Lee Seung Gi hát tỏ tình với vợ, màn hình lớn trình chiếu nhiều hình ảnh về thương hiệu trang sức đã tạo ra chiếc vương miện của Lee Da In. Chủ đề nhận được sự chú ý của dân mạng, họ cho rằng cặp đôi đang cố quảng bá cho hãng trang sức này.

Đại diện của Lee Seung Gi phủ nhận: "Đây không phải một nỗ lực quảng cáo sản phẩm. Các hình ảnh được chính Lee Seung Gi đưa vào chỉ để làm nền cho đẹp mắt".

Vợ chồng Lee Seung Gi và Lee Da In đang đi nghỉ tại Singapore (Ảnh: Naver).

Ngoài ra, sau hôn lễ, cô dâu Lee Da In cũng dính tin đồn mang thai. Trước thông tin này, công ty quản lý của nữ diễn viên - 9ato Entertainment trực tiếp lên tiếng: "Đây là tin giả. Lee Da In đang tham gia dự án mới Lovers của đài MBC". Phía Lee Seung Gi cũng khẳng định, thông tin này là tin đồn vô căn cứ.

Hiện, vợ chồng Lee Seung Gi đang hưởng tuần trăng mật tại Singapore. Họ bị bắt gặp khi đang đi dạo, mua sắm. Một khán giả tiết lộ, họ đã xin chụp ảnh cùng nhưng bị hai nghệ sĩ từ chối.

Trước đó, Lee Seung Gi chia sẻ, anh và vợ không có kế hoạch đi trăng mật do lịch trình bận rộn. Điều này khiến nam diễn viên của Những nàng công chúa nổi tiếng bị chỉ trích nói dối. Phản hồi về vấn đề này, đại diện của Lee Seung Gi cho biết: "Lee Seung Gi đang ở nước ngoài vì các vấn đề kinh doanh".

Lee Seung Gi, sinh năm 1987, là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Lee Seung Gi tham gia nhiều phim nổi tiếng như Những nàng công chúa nổi tiếng, Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá… Anh còn là ngôi sao có ảnh hưởng, gương mặt sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo của xứ kim chi. Nhiều năm qua, anh được yêu thích bởi những thành tựu trong sự nghiệp, tích cực làm từ thiện, lan tỏa năng lượng tích cực.

Lee Seung Gi khẳng định, anh luôn hạnh phúc và tự hào về sự lựa chọn bạn đời của chính mình (Ảnh: Naver).

Lee Da In, vợ tương lai của Lee Seung Gi, sinh năm 1992, cũng hoạt động trong làng giải trí. Cô đóng phim lần đầu vào năm 2014. Các vai diễn của Lee Da In đều là các vai phụ và không có nhiều đất diễn. Lee Da In được truyền thông biết tới vì là con gái của diễn viên Kyun Mi Ri và Im Young Gyu.

Lee Seung Gi và Lee Da In hẹn hò từ năm 2020 và nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng, Lee Seung Gi nổi tiếng với hình ảnh trong sạch, hoàn hảo nên không muốn anh dính líu đến gia đình tai tiếng của Lee Da In.

Cha dượng của Lee Da In từng bị điều tra sau đó kết án tù vì cáo buộc gian lận. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Da In cùng chị gái Lee Yoo Bin và mẹ (Kyun Mi Ri) vẫn khoe cuộc sống giàu sang bất chấp bê bối nên công chúng càng tức giận.

Bố ruột của Lee Da In - nam diễn viên Im Young Gyu được cho là nhân vật tiếp theo trong gia đình bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh và gây rối. Nữ diễn viên Lee Yoo Bi - chị gái Lee Da In cũng vướng lùm xùm khi tham gia một bộ phim xuyên tạc lịch sử.

Cô dâu Lee Da In phủ nhận chuyện đang mang thai (Ảnh: Osen).

Bất chấp sự phản ứng của công chúng, Lee Seung Gi vẫn nhất quyết tiến tới hôn nhân với Lee Da In. Nam diễn viên sinh năm 1987 không ít lần khẳng định tình yêu mình dành cho vợ: "Tôi đã mất nhiều thời gian để đi đến quyết định kết hôn. Tôi cảm thấy an lòng ngay từ khoảnh khắc quyết định sẽ ở bên cô ấy cả đời. Cô ấy là người tôi yêu say đắm. Nhờ có tình yêu, tôi có thêm tự tin và can đảm. Sức mạnh nội tại trong tôi cũng lớn hơn. Tôi sẽ không lùi bước nữa, thêm quyết tâm để làm đến cùng và không bỏ cuộc".

Theo Osen, cuộc hôn nhân với Lee Da In khiến hình ảnh của Lee Seung Gi bị ảnh hưởng. Nhiều khán giả tuyên bố không muốn ủng hộ anh vì lựa chọn sai lầm.