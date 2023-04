Đám cưới xa hoa tiêu tốn gần 2 tỷ đồng của "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi

Ngày 7/4, Lee Seung Gi và Lee Da In đã tổ chức hôn lễ tại Grand Intercontinental Seoul Parnas - một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Hôn lễ của họ trở thành sự kiện đáng chú ý nhất của giới giải trí Hàn Quốc trong năm với kinh phí tổ chức hơn 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng).

Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp, ngày 7/4 (Ảnh: Star News).

Cô dâu Lee Da In rạng rỡ như một nàng công chúa trong hôn lễ hoành tráng (Ảnh: Naver).

Lee Da In và Lee Seung Gi khóa môi hạnh phúc trong hôn lễ (Ảnh: News).

Hôn lễ của họ có sự tham gia của nhiều ngôi sao quyền lực trong giới giải trí Hàn Quốc như Yoo Jae Suk, Kang Ho Dong, Han Hyo Joo, Cha Eun Woo, Kyuhyun - Eunhyuk (Super Junior), Lee Hongki (F.T.Island), "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae... Truyền thông Hàn Quốc ví hôn lễ của Lee Seung Gi không kém một lễ trao giải nghệ thuật của làng giải trí xứ Hàn.

Lễ đường hôn lễ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi ước tính 19 triệu won (338 triệu đồng). Những bức ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi được trình chiếu tại màn hình lớn trong lễ đường. Không chỉ Lee Seung Gi và Lee Da In, nhiều cặp đôi của giới giải trí và người giàu tại Hàn Quốc đều chọn nơi này để tổ chức đám cưới.

Trong tiệc cưới, cô dâu và chú rể đãi khách nhiều món ăn đặc sắc như tôm hùm hấp với sốt nâu, thăn nõn bò với sốt tiêu Hong Kong, lươn biển rán sốt tỏi và rau, cũng như món mì cưới truyền thống và bánh ngọt tráng miệng. Được biết, giá trung bình một suất ăn tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas là 180.000 won (3,2 triệu đồng).

Tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với phần lớn hoa tươi và âm nhạc (Ảnh: News).

Riêng hoa tươi chuẩn bị cho đám cưới đã tiêu tốn hơn 300 triệu đồng (Ảnh: Naver).

Cô dâu Lee Da In diện váy cưới theo phong cách truyền thống với phần chân váy bồng bềnh cùng kiểu tóc búi cao. Gương mặt Lee Da In rạng ngời hạnh phúc. Chú rể Lee Seung Gi hé lộ tạo hình mới với kiểu tóc 3 phân nam tính. Anh diện vest đen lịch lãm.

Thời khắc đẹp nhất hôn lễ là khi cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn ngọt ngào và hứa sẽ chung sống tới khi "đầu bạc răng long". Trong đám cưới, Lee Seung Gi nhiều lần bật khóc vì xúc động. Anh nắm chặt tay người bạn đời, hạnh phúc vì hôn lễ của họ đã diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp.

Một khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ là khi chú rể quỳ gối và hát tặng cô ca khúc Will You Marry Me?. Ca khúc này là bản hit gắn liền với tên tuổi của Lee Seung Gi. Khách mời Lee Hongki (F.T. Island) cũng gửi tặng cô dâu chú rể ca khúc I'm Saying - nhạc phim của siêu phẩm truyền hình The Heirs. Bản nhạc lãng mạn là một trong những ca khúc đám cưới được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Lee Seung Gi, sinh năm 1987, được mệnh danh "chàng rể quốc dân" sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Xuất thân là ca sĩ nhưng Lee Seung Gi thành công rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Lee Seung Gi và Lee Da In đều nghẹn ngào xúc động trong hôn lễ (Ảnh: Naver).

Lee Seung Gi hứa sẽ yêu thương, chăm sóc người bạn đời (Ảnh: Naver).

Lee Da In, vợ của Lee Seung Gi, sinh năm 1992, cũng hoạt động trong làng giải trí. Cô đóng phim lần đầu vào năm 2014. Các vai diễn của Lee Da In đều là các vai phụ và không có nhiều đất diễn. Lee Da In được truyền thông biết tới vì là con gái của diễn viên Kyeon Mi Ri và Im Young Gyu.

Từ lúc công khai tình cảm tới khi thông báo kế hoạch tổ chức hôn lễ, Lee Seung Gi và Lee Da In không nhận được sự ủng hộ của fan của nam ca sĩ. Bố mẹ vợ tương lai của Lee Seung Gi là doanh nhân Lee Hong Hun và nữ diễn viên Kyeon Mi Ri. Họ từng dính bê bối thao túng thị trường cổ phiếu chấn động Hàn Quốc.

Nhiều khán giả cho rằng, quá khứ tai tiếng của gia đình Lee Da In ảnh hưởng tới hình ảnh của Lee Seung Gi và nhiều lần phản đối mối quan hệ này. Bất chấp sự phản ứng của fan, Lee Seung Gi kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình và dành những lời ngọt ngào, bênh vực vợ trước công chúng.

Nữ diễn viên Han Hyo Joo là khách mời tại đám cưới (Ảnh: Osen).

Tài tử Cha Eun Woo điển trai, lịch lãm tới tham dự hôn lễ (Ảnh: News).

MC nổi tiếng Yoo Jae Suk là khách mời và người chủ trì cho hôn lễ của Lee Seung Gi (Ảnh: News).

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae cũng tới chúc mừng người đồng nghiệp kém tuổi (Ảnh: News1).

Tài tử Lee Dong Wook tới chúc mừng đồng nghiệp (Ảnh: Osen).

Lee Se Young - bạn diễn thân thiết của Lee Seung Gi trong hai bộ phim "Hoa Du Ký" và "Tiệm Cà Phê Luật" là khách mời tại sự kiện (Ảnh: iMBC).