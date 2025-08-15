Vừa kết hôn được 5 tháng, hoa hậu Nga thiệt mạng vì con nai băng qua đường

Theo tạp chí Hola, sự việc xảy ra trên đường cao tốc vùng Tver (Nga), khi Kseniya ngồi ghế phụ, còn chồng cô cầm lái chiếc Porsche Panamera. Tuy nhiên, chồng cô không bị thương.

Theo truyền thông Nga, Kseniya mất sau một tháng điều trị tại khoa hồi sức tích cực của Viện Sklifosovsky ở Moscow do chấn thương sọ não nghiêm trọng từ cú va chạm.

Chồng cô chia sẻ với RIA Novosti: “Khu vực này đang sửa đường, mặt đường cao và không có hàng rào chắn động vật hoang dã. Con nai bất ngờ lao ra, tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Tôi không kịp phản ứng.

Con nai đâm thẳng vào khoang xe, cú va chạm trúng đầu Kseniya. Cô ấy bất tỉnh ngay lập tức, đầu bị chấn thương nặng, máu chảy rất nhiều. Điều khủng khiếp nhất là xương trán bị vỡ”.

Nguyên nhân cái chết của hoa hậu Kseniya Alexandrova mới đây được công bố (Ảnh: Instagram nhân vật).

Chồng của hoa hậu cho biết, cả hai đều thắt dây an toàn và chạy xe ở tốc độ chậm, nhưng chiếc Porsche gầm thấp khiến phần chân con nai đạp trúng người Kseniya và túi khí không bung. Người đi đường đã gọi xe cấp cứu đưa Kseniya đến bệnh viện địa phương sau 15 phút, rồi cô được chuyển lên Viện Sklifosovsky trong tình trạng hôn mê.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên để giúp hoa hậu tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, tình trạng của cô nhanh chóng xấu đi, buộc phải phẫu thuật lần hai. Dù ca mổ thành công, vài ngày sau cô lại rơi vào hôn mê do viêm màng não, nhiễm trùng huyết và tử vong vào ngày 12/8.

Chồng Kseniya cho biết sẽ khởi động một kiến nghị nhằm lắp đặt lưới chắn động vật hoang dã tại đoạn đường xảy ra tai nạn.

Kseniya Alexandrova và chồng vừa tổ chức lễ cưới hồi tháng 3 năm nay. Trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong hôn lễ, với bài đăng cuối cùng vào ngày 4/7.

Hoa hậu Kseniya Alexandrova vừa kết hôn hồi đầu năm (Ảnh: Instagram nhân vật).

Kseniya sinh năm 1994 tại Moscow, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 19 tuổi tại công ty Modus Vivendis. Cô dự thi Hoa hậu Nga năm 2017, giành giải Á hậu 1 và được bổ nhiệm làm Hoa hậu Hoàn vũ Nga cùng năm, tham gia Miss Universe tại Mỹ.

Dù không lọt vào top 16, Kseniya để lại ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, trí tuệ và phong thái chuyên nghiệp. Cô từng tốt nghiệp hai trường đại học chuyên ngành tài chính và tâm lý học. Ngoài công việc người mẫu, cô còn làm người dẫn chương trình và nhà tâm lý học.

Công ty Modus Vivendis xác nhận tin buồn vào ngày 13/8, gọi Kseniya là “biểu tượng của vẻ đẹp, lòng nhân ái và sức mạnh nội tâm”.

Sự ra đi của Hoa hậu Kseniya Alexandrova để lại nhiều tiếc thương (Ảnh: Instagram nhân vật).

Ngày 14/8, Tổ chức Miss Universe đăng video tưởng nhớ Kseniya Alexandrova: “Vẻ đẹp, phong thái và tinh thần của cô đã để lại dấu ấn không thể phai trong đại gia đình Miss Universe và khán giả. Mong ký ức về cô sẽ tiếp tục truyền cảm hứng về lòng nhân ái, sức mạnh và tình yêu cho tất cả những ai may mắn từng biết đến cô”.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời tiễn biệt: “Một trong những người đẹp nhất tôi từng thấy trên sân khấu”, “Yên nghỉ nhé, tâm hồn xinh đẹp”…