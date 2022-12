Vừa công khai hẹn hò, Song Joong Ki đã được thần may mắn gõ cửa

Ngày 26/12, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Song Joong Ki xác nhận hẹn hò bạn gái mới kể từ khi ly hôn nữ diễn viên Song Hye Kyo vào năm 2019. Đây là mối quan hệ chính thức đầu tiên nam diễn viên xứ Hàn thừa nhận với công chúng trong vòng 3 năm qua.

Bạn gái mới của Song Joong Ki tên là Katy Louise Saunders. Cô hơn Song Joong Ki một tuổi và từng là diễn viên. Hiện tại, người đẹp Anh theo đuổi công việc gia sư ngoại ngữ. Cặp đôi bí mật tìm hiểu gần một năm và đang trong giai đoạn hạnh phúc.

Tài tử Song Joong Ki và bạn gái mới (Ảnh: Newsen).

Song Joong Ki không muốn hé lộ chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi những bức ảnh của anh và Katy tại sân bay được truyền thông đăng tải, tài tử xứ Hàn quyết định công khai. Cặp đôi hi vọng truyền thông và người hâm mộ tôn trọng, ủng hộ cuộc sống riêng của họ.

Ngay sau khi công khai hẹn hò, Song Joong Ki trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc. Anh cũng đón thêm trái ngọt trong sự nghiệp diễn xuất.

Theo đó, tập cuối cùng của bộ phim Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) do Song Joong Ki đóng chính đạt tỉ suất 26,9%, tăng 1,9% so với tập 15 (25%). Đây cũng là mức tỷ suất cao nhất của bộ phim kể từ khi ra mắt đến nay.

Cậu út nhà tài phiệt giữ chắc hạng nhì trong bảng xếp hạng Phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, chỉ xếp sau Thế giới hôn nhân (The World of the Married) - 28,4%. Thành tích của Cậu út nhà tài phiệt cũng là một trong những kết quả ấn tượng nhất của Song Joong Ki kể từ khi anh tái xuất hậu ly hôn.

Song Joong Ki thành công rực rỡ với dự án "Cậu út nhà tài phiệt" (Ảnh: News).

Bộ phim chứng minh cho khả năng diễn xuất và lựa chọn kịch bản ngày càng tiến bộ của Song Joong Ki. Phim xoay quanh nhân vật Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki đóng), một nhân viên trung thành làm việc cho tập đoàn Sunyang. Anh bị phản bội và sát hại bởi Jin Seong Joon, cháu trai đích tôn của tập đoàn Sunyang.

Yoon Hyun Woo sau đó tỉnh dậy vào năm 1987 và phát hiện mình được tái sinh trong chính cơ thể của Jin Do Joon, cháu trai út của tập đoàn Sunyang, người biến mất một cách bí ẩn ở thời hiện đại. Tận dụng cơ hội này, Yoon Hyun Woo lên kế hoạch báo thù và tìm cách tiếp quản tập đoàn Sunyang.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Song Joong Ki, Lee Sung Min và Shin Hyun Bin. Vừa lên sóng, Cậu út nhà tài phiệt nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và đạt rating ngày càng ấn tượng.

Bộ phim giữ vững sức hút khi thống trị bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình và diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc trong 3 tuần liên tiếp. Tờ Newsen nhận định, thành công của Cậu út nhà tài phiệt nhờ nội dung phim hấp dẫn và khả năng diễn xuất của Song Joong Ki.

"Cậu út nhà tài phiệt" lọt Top 2 phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc (Ảnh: Nate).

Ở tuổi 37, Song Joong Ki sở hữu sự nghiệp khiến nhiều người phải ghen tị. Trong ba năm qua, anh có nhiều tác phẩm và giải thưởng điện ảnh uy tín. Tài tử sinh năm 1985 cũng góp mặt trong danh sách những sao Hàn có thu nhập cao nhất.

Theo truyền thông Hàn Quốc, tài sản ròng của nam diễn viên Song Joong Ki hiện lên tới 47 triệu USD. Thu nhập của anh đến từ việc đóng phim, quảng cáo cho mỹ phẩm, dụng cụ thể thao, xe hơi, thực phẩm...

So với vợ cũ, Song Hye Kyo, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Song Joong Ki đều đang ổn định. Anh đã tìm được tình yêu mới trong khi mỹ nhân Hậu duệ mặt trời vẫn độc thân.

Sự nghiệp điện ảnh của Song Joong Ki ngày một rực rỡ còn vợ cũ của anh vẫn loay hoay tìm hướng đi đúng. Năm 2021, cô tái xuất với dự án Now, we are breaking up nhưng không nhận được sự đánh giá cao của công chúng. Dự án bị xếp vào những bộ phim nhạt nhòa nhất sự nghiệp của mỹ nhân xứ Hàn.

Năm 2022, cô tái xuất với dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận). Phim dự kiến lên sóng vào ngày 30/12 tới và được xem là dự án bước ngoặt với Song Hye Kyo. Bộ phim về đề tài báo thù mang màu sắc hoàn toàn khác so với các dự án trước đây của ngọc nữ xứ Hàn.