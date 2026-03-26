“Võ Tắc Thiên” Lưu Hiểu Khánh bị đồn qua đời, hé lộ rạn nứt với người thân

Theo Sohu, một tài khoản mạng đăng tải thông tin sai lệch về việc Lưu Hiểu Khánh qua đời kèm hình ảnh cũ. Thực tế, đây là hình ảnh từng bị hiểu nhầm từ năm trước, khi nữ diễn viên chỉ đang đi bơi tại Hoành Điếm (Trung Quốc) và đã trực tiếp đính chính.

Trước làn sóng tin đồn, Lưu Hiểu Khánh phản hồi trên mạng xã hội: “Tôi lại thấy tin mình qua đời. Đây là dự báo giết người sao? Mong tôi chết đến vậy sao?”. Bà cũng trích dẫn câu: “Cùng chung một gốc sinh ra, sao nỡ vội vàng giày vò nhau”, gây chú ý trong dư luận.

Lưu Hiểu Khánh bức xúc khi bị đồn đã qua đời (Ảnh: QQ).

Nữ diễn viên cũng chụp lại đoạn trò chuyện với bạn bè để làm bằng chứng, đồng thời ám chỉ người tung tin đồn là người thân trong gia đình. Bà cũng khẳng định bản thân nhiều năm qua liên tục bị vu khống, phát tán thông tin sai sự thật.

Liên quan đến vấn đề gia đình, Lưu Hiểu Khánh hiện từ chối bình luận. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng bà và em gái đã rạn nứt quan hệ trong thời gian dài, được cho là xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích.

Phía người thân của nữ diễn viên từng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến tranh chấp tài sản. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân “không có gia đình”.

Vấn đề thừa kế và mâu thuẫn gia đình của Lưu Hiểu Khánh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến năm ngoái, nữ diễn viên thừa nhận chưa từng cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ phía gia đình em gái và cháu ruột.

Lưu Hiểu Khánh cũng tuyên bố sau khi qua đời, toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp cho các tổ chức phát triển điện ảnh Trung Quốc, thay vì để lại cho người thân. Hiện cha mẹ bà đã qua đời, bà còn em gái và cháu trai.

Lưu Hiểu Khánh thừa nhận không còn người thân và không để lại tài sản cho em gái, cháu ruột (Ảnh: Sina).

Trước đó, khi còn trẻ, nữ diễn viên từng có ý định để cháu trai thừa kế khối tài sản lớn của mình trong đó có dinh thự tại Bắc Kinh ước tính 600 triệu NDT (3.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến năm 2012, bà đã rút lại quyết định này.

Trong một cuộc trò chuyện vào năm 2025, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ về tuổi thơ nhiều biến động, cho biết bản thân lớn lên trong sự nghiêm khắc, thậm chí có lúc bị đòn roi. Dù vậy, bà vẫn bày tỏ tình cảm: “Dù hiền hay nghiêm khắc, họ vẫn là người thân mà tôi yêu thương. Tôi luôn nghe lời bà và mẹ”.

Mẹ của nữ diễn viên tái hôn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với bố ruột của bà. Lưu Hiểu Khánh cho biết cha dượng đối xử tốt với gia đình và là người điềm đạm, ôn hòa nhất mà bà từng gặp.

Trong nhiều năm, đời tư của Lưu Hiểu Khánh luôn thu hút sự chú ý với các tin đồn xoay quanh tình cảm và hôn nhân. Bà trải qua 4 cuộc hôn nhân nhưng không có con. Người chồng hiện tại của bà là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc, họ kết hôn từ năm 2013. Gần đây xuất hiện tin đồn bà đã ly hôn, song nữ diễn viên chưa xác nhận.

Ngoài ra, nhiếp ảnh gia Cổ Kha - người từng tự nhận có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên - cũng gây chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Theo lời kể, hai người quen nhau khi anh còn là trợ lý và kém nữ diễn viên 38 tuổi. Sau khi chia tay, Cổ Kha cho rằng cuộc sống của mình gặp nhiều khó khăn, rơi vào trầm cảm nặng. Tuy nhiên, Lưu Hiểu Khánh không phản hồi về những phát ngôn này.

Ở tuổi 71, nữ diễn viên nổi tiếng vẫn làm việc chăm chỉ và đầy nhiệt huyết (Ảnh: News).

Sinh năm 1955, Lưu Hiểu Khánh là một trong những tên tuổi hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc, nổi tiếng với vai Võ Tắc Thiên. Bà nhiều lần đảm nhận hình tượng này và được đánh giá là một trong những phiên bản thành công nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Sự nghiệp của nữ diễn viên kéo dài hơn nửa thế kỷ, từng đạt nhiều thành tựu đáng kể. Ở giai đoạn đỉnh cao, bà lấn sân kinh doanh và lọt top 50 người giàu nhất Trung Quốc do Forbes bình chọn năm 1999.

Năm 2002, bà vướng bê bối trốn thuế và phải thi hành án tù, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề trước khi dần trở lại hoạt động nghệ thuật. Ngôi sao nổi tiếng sở hữu khối tài sản lớn đến từ bất động sản, các món đồ cổ có giá trị cũng như công việc kinh doanh.

Hiện ở tuổi 71, Lưu Hiểu Khánh vẫn hoạt động năng nổ. Gần đây, bà thử sức với phim ngắn và tham gia nhiều dự án mới. Nữ diễn viên cho biết luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách và hướng đến việc tạo ra các tác phẩm có giá trị.